Trubin dá qualificação ao Benfica aos 90+7 de cabeça

O Benfica vence o Real Madrid, por 4-2, e está nos “playoffs” da Liga dos Campeões graças a um golo de Trubin.

Os encarnados fizeram grande exibição na Luz, com quatro golos e várias oportunidades desperdiçadas.

Os merengues não fizeram uma boa exibição, especialmente na primeira parte, mas conseguiram criar chances no segundo tempo.

O momento do jogo foi ao minuto 90+7. Livre para o Benfica e é Trubin a marcar de cabeça o golo decisivo (quando o Real Madrid já estava só com nove jogadores em campo).

Pelo Benfica marcaram Schjelderup (dois), Pavlidis e Trubin. Já pelo Real Madrid bisou Mbappé.

Com esta vitória, a equipa de José Mourinho termina em 24.º lugar (o último lugar que dá playoff), com nove pontos.