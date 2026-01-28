Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 28 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Trubin dá qualificação ao Benfica aos 90+7 de cabeça

28 jan, 2026 - 22:16 • Carlos Calaveiras

Enorme exibição do Benfica contra Real Madrid termina com golo e qualificação no último instante na Luz.

A+ / A-

O Benfica vence o Real Madrid, por 4-2, e está nos “playoffs” da Liga dos Campeões graças a um golo de Trubin.

Os encarnados fizeram grande exibição na Luz, com quatro golos e várias oportunidades desperdiçadas.

Os merengues não fizeram uma boa exibição, especialmente na primeira parte, mas conseguiram criar chances no segundo tempo.

O momento do jogo foi ao minuto 90+7. Livre para o Benfica e é Trubin a marcar de cabeça o golo decisivo (quando o Real Madrid já estava só com nove jogadores em campo).

Pelo Benfica marcaram Schjelderup (dois), Pavlidis e Trubin. Já pelo Real Madrid bisou Mbappé.

Com esta vitória, a equipa de José Mourinho termina em 24.º lugar (o último lugar que dá playoff), com nove pontos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 28 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias