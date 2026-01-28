Ouvir
Benfica

Trubin. “Em 24 anos, esta é a primeira vez que marco um golo”

28 jan, 2026 - 23:58

Guarda-redes foi decisivo ao marcar o último golo do jogo nos descontos da partida da Luz.

O guarda-redes Trubin marcou aos 90+7 o golo do Benfica que carimbou a presença no playoff da Liga dos Campeões.

O que lhe passou pela cabeça depois do golo?

Antes desse lance, não entendi o que precisávamos [para passar ao play-off]. Os meus colegas, o Tomás (Araújo) e o António (Silva), diziam “um, um”, mas eu não percebia o que eles queriam dizer. Mas depois, quando foi assinalado o livre, vi toda a gente a olhar para mim e a dizer para ir [para a área do Real Madrid], o mister também. Fui e marquei, não sei o que dizer. Foi um momento louco. Já tinha tido um momento parecido contra o FC Porto, mas este foi incrível. Fi-lo e não sei o que dizer. Não sou como o Pavlidis, que está habituado a marcar. Em 24 anos, esta é a primeira vez que marco um golo. Foi incrível”

Pavlidis deve esperar concorrência interna?

“Claro. E nem treinei isto. Se treinar, vou ser incrível.”

Análise ao jogo

“Começámos bem, não tivemos medo, de todo. As 15 vitórias do Real Madrid na Liga dos Campeões dizem muito da sua qualidade, mas não tínhamos outra opção. Somos o Benfica, jogamos para ganhar e fizemos um grande jogo. Eles têm jogadores incríveis, dos melhores, se não os melhores, na sua posição, mas conseguimos vencer como equipa.”

Vitória importante para o resto da época do Benfica

“Tivemos maus resultados. No Benfica só interesse vencer. É importante para nós irmos para o play-off. É um incentivo muito bom, mas temos de estar focados. Podemos celebrar agora, mas temos jogo sábado e todos sabem em que posição estamos na Liga. Temos de nos focar e continuar a trabalhar forte. Juntos, conseguimos tudo.”

O Benfica derrotou o Real Madrid, por 4-2, e garantiu passagem ao playoff da Liga dos Campeões.

