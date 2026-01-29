Simões levou um "lencito" para a Luz e emocionou-se (na noite épica em que "reforçou" a relação com Rui Costa)

Se a noite gloriosa do Benfica na Champions mexeu com os benfiquistas, houve um em particular que a sentiu ainda com mais emoção. E que não o conseguiu esconder na tribuna do Estádio da Luz.



António Simões, que tinha disputado todos os três desafios perante o Real Madrid nos anos 60, depois de uma noite a pensar no jogo, confessa em Bola Branca que não resistiu e teve mesmo de soltar uma lágrima ao ver Trubin cabecear para o fundo da baliza espanhola e, assim, colocar os encarnados no play-off da prova. Mas não só por isso.

"Emocionei-me mesmo. [Também por] ver toda aquela gente de pé, a homenagear-me. A mim, ao Mário João e ao José Augusto. E depois somos presenteados por uma exibição fantástica e uma vitória épica. É um momento de grande recordação e a lembrar outros tempos de glória", confessa à Renascença.

E levou-o às lágrimas? "Não resisti. Tinha levado um lencito comigo e não aguentei", conta Simões, que viu o embate ibérico ao lado do presidente das águias, Rui Costa. Juntos "pelo Benfica", atira, depois de terem estado separados nas últimas eleições. O antigo jogador e glória do clube da Luz apoiou o candidato Martim Mayer. E foi ali, de frente para o retângulo verde, que observou Rui Costa 'dar a ordem' para que o guarda-redes ucraniano subisse à area do Real Madrid. Aliás, todo o estádio o queria.