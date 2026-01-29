Ouvir
Benfica

Simões levou um "lencito" para a Luz e emocionou-se (na noite épica em que "reforçou" a relação com Rui Costa)

29 jan, 2026 - 13:25

Magriço viu no estádio a estrondosa vitória do Benfica sobre o Real Madrid e garante que jamais esteve zangado com o presidente da águias, mesmo depois de ter apoiado outro candidato (Martim Mayer) nas eleições de outubro.

Se a noite gloriosa do Benfica na Champions mexeu com os benfiquistas, houve um em particular que a sentiu ainda com mais emoção. E que não o conseguiu esconder na tribuna do Estádio da Luz.

António Simões, que tinha disputado todos os três desafios perante o Real Madrid nos anos 60, depois de uma noite a pensar no jogo, confessa em Bola Branca que não resistiu e teve mesmo de soltar uma lágrima ao ver Trubin cabecear para o fundo da baliza espanhola e, assim, colocar os encarnados no play-off da prova. Mas não só por isso.

"Emocionei-me mesmo. [Também por] ver toda aquela gente de pé, a homenagear-me. A mim, ao Mário João e ao José Augusto. E depois somos presenteados por uma exibição fantástica e uma vitória épica. É um momento de grande recordação e a lembrar outros tempos de glória", confessa à Renascença.

E levou-o às lágrimas? "Não resisti. Tinha levado um lencito comigo e não aguentei", conta Simões, que viu o embate ibérico ao lado do presidente das águias, Rui Costa. Juntos "pelo Benfica", atira, depois de terem estado separados nas últimas eleições. O antigo jogador e glória do clube da Luz apoiou o candidato Martim Mayer. E foi ali, de frente para o retângulo verde, que observou Rui Costa 'dar a ordem' para que o guarda-redes ucraniano subisse à area do Real Madrid. Aliás, todo o estádio o queria.

"Rui Costa estava aflito para que percebessem que faltava um golo. Percebi essa preocupação e também eu a tinha. É aquele desespero para se ganhar aquele jogo, fazer aquele golo. E aconteceu mesmo", explica.

Questionado sobre se a aproximação a Rui Costa significa um clima de paz, Simões é taxativo: "Nunca estive em confrontação com o Rui Costa. O que houve foi um interregno de relação, nada mais. O Benfica aproxima e une. Não há conflito rigorosamente nenhum. E ontem foi uma noite que até reforçou a nossa relação, porque ambos queremos o melhor que se possa imaginar para o clube", assegura.

O Benfica, no fim, está no play-off da liga milionária. Pode até reencontrar, nessa fase, os merengues, mas para António Simões o mais importante é a equipa de José Mourinho conseguir retirar algo de positivo para os desafios domésticos e no imediato.

"Este resultado pode ser o grande impulso, a grande inspiração, para outros jogos da liga portuguesa, E a equipa pensar: ‘Caramba, ganhámos ao Real Madrid, então podemos ganhar qualquer jogo que aí venha’", finaliza.

