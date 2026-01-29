Trubin? Sim senhor, "foi incrível". Mas um antigo guarda-redes do Benfica até fez três golos à Juventus

29 jan, 2026 - 11:55 • Hugo Tavares da Silva
Poucos segundos antes daquela cena hollywoodesca, Anatoliy Trubin até parecia estar a queimar tempo. As mexidas do treinador sugeriam cautela. Até que a urgência cutucou a alma de alguém e o céu arfou. Trubin subiu e cabeceou para a baliza de Courtois, como ali fizera Sergio Ramos na final da Champions em 2014.
Foi uma daquelas noites históricas entre dois rivais que não se encontravam há seis décadas. Na altura, o saldo pintou extraordinariamente para o lado do Benfica (5-1, 1-2 e 5-3). No “El Larguero”, programa da Cadena Ser, toda a gente tirava o chapéu ao andamento da equipa de José Mourinho, aquele íman avassalador para amores e ódios.
“Quando o nível sobe, nota-se…”, dizia um dos comentadores, Álvaro Benito, artista da banda Pignoise e antigo futebolista do Real Madrid. “Faltaram ferramentas coletivas, pernas e competitividade. Nos duelos passaram-lhes por cima”, dizia sobre a vitória do Benfica, por 4-2, na Luz contra o gigante de Madrid. Até Mbappé, autor dos dois golos, reconheceu que na primeira parte podiam ter sofrido cinco. Que exercício de humildade.
Benfica
O Estádio da Luz rebentou com o golo do protagonis(...)
O momento de Trubin está a correr mundo. Já não se usam as correrias de Jorge Campos ou Higuita, mas foi tudo tremendamente improvável e belo. Não só colocou o Benfica no play-off da Liga dos Campeões, como permitiu aos mourinhistas em Espanha voltar a ganhar oxigénio. Mourinho é sempre mencionado quando as coisas abanam no Real Madrid. Mas a história é mesmo Trubin. Um guarda-redes que sobe à área e resolve a coisa nos derradeiros suspiros dos derradeiros segundos.
Não é inédito ver-se um guarda-redes a meter um golo na Liga dos Campeões. Antes do guarda-redes ucraniano fizeram-no apenas quatro homens: Ivan Provedel (vs. Atlético Madrid), Enyeama (vs. Lyon), Bolat (vs. AZ) e… um antigo guarda-redes do Benfica: Hans-Jörg Butt.
O guarda-redes alemão que teve pouco espaço no Benfica, jogando com Rui Costa, o atual presidente do clube, construiu esse conto de fadas em três ocasiões. E sempre contra a Juventus, representando clubes diferentes: Hamburgo (2000/01), Bayer Leverkusen (2001/02) e Bayern Munique (2009/10). Há uma diferença importante: o germânico fez todos de penálti. Butt era um gigante de 1.91m, que ainda assim perde 8cm para Trubin, e disputou dois Campeonatos do Mundo e um Europeu, 2002, 2010 e 2000.
Trubin cumpre a terceira temporada no Benfica. É um valor seguro. Quando estava a aparecer no Shakhtar, já fazia sombra nos treinos ao poderoso e lendário Pyatov. Seria uma questão de tempo até assumir a baliza do Shakhtar, onde conquistou quatro ligas.
Benfica
Guarda-redes foi decisivo ao marcar o último golo (...)
Ainda antes disso, era um imberbe menino que maravilhou António Ferreira, o treinador de guarda-redes da equipa técnica de Paulo Fonseca. “Quando apanhas alguém com 16 anos, consegues moldá-lo um bocado mais à tua imagem, mas sempre com respeito e respeitando as características de cada um”, revelou em entrevista à Renascença, em junho.
E explicou: “Ele, sendo um guarda-redes tão grande, é normal que reaja muito mais vezes com os pés do que outros não tão altos. E respeitar as características psicológicas. Não tens que estar ali a forçar e a tentar arrancar sorrisos. Tens que respeitar, saber lidar com ele e estar atento aos pequenos pormenores. Aí vais conseguir perceber o que é que vai ali dentro e também o que está a falhar”.
Na Luz, depois do encontro com o Real Madrid, vimos finalmente Trubin sorrir. "Antes desse lance, não entendi o que precisávamos [para passar ao play-off]", confessou na ressaca do jogo. "Os meus colegas, o Tomás (Araújo) e o António (Silva), diziam 'um, um', mas eu não percebia o que eles queriam dizer. Mas depois, quando foi assinalado o livre, vi toda a gente a olhar para mim e a dizer para ir [para a área do Real Madrid], o mister também."
E acrescentou: "Fui e marquei, não sei o que dizer. Foi um momento louco. Já tinha tido um momento parecido contra o FC Porto, mas este foi incrível. Fi-lo e não sei o que dizer. Não sou como o Pavlidis, que está habituado a marcar. Em 24 anos, esta é a primeira vez que marco um golo. Foi incrível".
Foi incrível.