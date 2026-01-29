Trubin? Sim senhor, "foi incrível". Mas um antigo guarda-redes do Benfica até fez três golos à Juventus

Poucos segundos antes daquela cena hollywoodesca, Anatoliy Trubin até parecia estar a queimar tempo. As mexidas do treinador sugeriam cautela. Até que a urgência cutucou a alma de alguém e o céu arfou. Trubin subiu e cabeceou para a baliza de Courtois, como ali fizera Sergio Ramos na final da Champions em 2014. Foi uma daquelas noites históricas entre dois rivais que não se encontravam há seis décadas. Na altura, o saldo pintou extraordinariamente para o lado do Benfica (5-1, 1-2 e 5-3). No “El Larguero”, programa da Cadena Ser, toda a gente tirava o chapéu ao andamento da equipa de José Mourinho, aquele íman avassalador para amores e ódios. “Quando o nível sobe, nota-se…”, dizia um dos comentadores, Álvaro Benito, artista da banda Pignoise e antigo futebolista do Real Madrid. “Faltaram ferramentas coletivas, pernas e competitividade. Nos duelos passaram-lhes por cima”, dizia sobre a vitória do Benfica, por 4-2, na Luz contra o gigante de Madrid. Até Mbappé, autor dos dois golos, reconheceu que na primeira parte podiam ter sofrido cinco. Que exercício de humildade. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O momento de Trubin está a correr mundo. Já não se usam as correrias de Jorge Campos ou Higuita, mas foi tudo tremendamente improvável e belo. Não só colocou o Benfica no play-off da Liga dos Campeões, como permitiu aos mourinhistas em Espanha voltar a ganhar oxigénio. Mourinho é sempre mencionado quando as coisas abanam no Real Madrid. Mas a história é mesmo Trubin. Um guarda-redes que sobe à área e resolve a coisa nos derradeiros suspiros dos derradeiros segundos. Não é inédito ver-se um guarda-redes a meter um golo na Liga dos Campeões. Antes do guarda-redes ucraniano fizeram-no apenas quatro homens: Ivan Provedel (vs. Atlético Madrid), Enyeama (vs. Lyon), Bolat (vs. AZ) e… um antigo guarda-redes do Benfica: Hans-Jörg Butt. O guarda-redes alemão que teve pouco espaço no Benfica, jogando com Rui Costa, o atual presidente do clube, construiu esse conto de fadas em três ocasiões. E sempre contra a Juventus, representando clubes diferentes: Hamburgo (2000/01), Bayer Leverkusen (2001/02) e Bayern Munique (2009/10). Há uma diferença importante: o germânico fez todos de penálti. Butt era um gigante de 1.91m, que ainda assim perde 8cm para Trubin, e disputou dois Campeonatos do Mundo e um Europeu, 2002, 2010 e 2000. Trubin cumpre a terceira temporada no Benfica. É um valor seguro. Quando estava a aparecer no Shakhtar, já fazia sombra nos treinos ao poderoso e lendário Pyatov. Seria uma questão de tempo até assumir a baliza do Shakhtar, onde conquistou quatro ligas.