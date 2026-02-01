Ouvir
Benfica afunda-se na chuva de Tondela

01 fev, 2026 - 22:42 • Carlos Calaveiras

Bernardo Fontes foi decisivo e manteve a baliza dos tondelenses a zero. Encarnados podem ficar a 12 pontos da frente.

A+ / A-

O Benfica não passa em Tondela e volta a atrasar-se na luta pelo título.

Os encarnados dominaram a partida, tiveram muitos remates (23) e mais oportunidades, mas nunca conseguiram bater Bernardo Fontes, o guarda-redes tondelense com uma série de nove defesas e algumas grandes intervenções.

A equipa da casa esteve forte defensivamente e ainda teve uma oportunidade no primeiro tempo, com um remate ao poste de Jordy. É a primeira vez que o Tondela rouba pontos à equipa da Luz em casa. Apesar disso, continua abaixo da "linha de água".

A partida ficou marcada por muita chuva e por uma decisão do árbitro Luís Godinho, que reverteu uma grande penalidade a favor dos encarnados depois de ter sido chamado pelo VAR.

Com este empate (o sétimo no campeonato), o Benfica perde pontos para o Sporting (que venceu o Nacional) e está agora a cinco pontos dos leões na luta pelo segundo lugar.

O líder FC Porto defronta esta segunda-feira o Casa Pia, em Rio Maior, e pode alargar para 12 os pontos de avanço sobre o Benfica.

Os comandados de Mourinho vinham de uma vitória épica diante do Real Madrid (4-2), para a Liga dos Campeões. Quatro dias depois, o regresso à realidade nacional, com a equipa a acusar algum cansaço.

