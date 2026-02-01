Ouvir
Michaely Bihina é reforço do Benfica

01 fev, 2026 - 16:12 • Lusa

Guardiã camaronesa chega do Racing Power e vem ocupar a vaga deixada por Rute Costa, que foi para o Torreense.

A+ / A-

O Benfica anunciou a contratação da guarda-redes Michaely Bihina, oriunda do Racing Power, para reforçar o plantel das líderes da Liga feminina de futebol por três épocas e meia.

A jogadora internacional camaronesa, de 22 anos, alinha em Portugal desde 2022/23, época em que ingressou no clube da margem sul do Tejo, proveniente do Éclair de Saa, e assinou, agora, pelas ‘encarnadas’ até 2029.

“Quando comecei a jogar futebol não acreditava que, um dia, conseguiria tornar-me jogadora profissional. Como tal, assinar pelo Benfica é a realização de um sonho. É uma grande oportunidade para crescer e tornar-me ainda mais profissional”, disse a guardiã aos meios de comunicação do clube das Luz.

Natural de Yaoundé, a reforço do Benfica estreou-se pela seleção principal camaronesa em 2021, durante a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, que se realizaram apenas no ano seguinte devido à pandemia de covid-19. Representou, ainda, as seleções de sub-17 e sub-20 do seu país.

Na época passada, foi eleita a melhor guarda-redes a jogar na Liga portuguesa, numa votação promovida pela Federação Portuguesa de Futebol e pelo Sindicado dos Jogadores Profissionais de Futebol.

Nesta época fez, ainda, sete jogos ao serviço do clube agora radicado em Setúbal, antes de reforçar a baliza das pentacampeãs nacionais que, no mês passado, sofreu uma ‘baixa’ com a saída da internacional portuguesa Rute Costa para o Torreense.

