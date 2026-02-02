"Pensava que o Benfica ia comprar um ponta de lança matador, mas comprou o Rafa para um lugar em que há outros"

O Benfica devia ter comprado um matador e não Rafa Silva, segundo José Manuel Capristano, que está frustrado com mais uma escorregadela dos encarnados no campeonato, depois do zero-zero em Tondela.

A horas do fecho das transferências, o antigo vice-presidente do clube não acredita em surpresas, mas esperava outra estratégia no reforço da equipa.

“O Benfica, neste mercado, comprou pouco. Pensava eu que ia comprar um ponta de lança matador, mas não o comprou”, confessa Capistrano. “Comprou o Rafa, para um lugar em que há outros. É esta a situação do Benfica atual.”

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

E perante este falhanço, pede um reset e uma nova ideia para a próxima temporada…

“Foi frustrante. A realidade do Benfica este ano… deveríamos fazer como outros, o ano zero, e preparavam-se condignamente e substantivamente para a época que vem.”

Os desaires no campeonato e a distância para os dois primeiros cresce a cada jornada. Capristano já nem acredita no segundo lugar, comprometendo o acesso à Liga dos Campeões.

“O segundo lugar parece-me muito difícil”, analisa. “Mesmo que ganhe ao Sporting em Alvalade, que não é fácil. O Sporting pode encostar mas o Benfica tem de ir a muito lado. Estou triste, desiludido.”

Ainda sobre o nulo de domingo em Tondela, o antigo vice gostou da exibição, embora ineficaz dos encarnados, em contraste com a atitude defensiva do opositor.

“A seguir a um jogo brilhantíssimo com o Real Madrid, claro que o Benfica gosta mais de jogar com as equipas taco a taco do que com equipas que… não trazem camionetas, é um comboio. Este senhor [Cristiano] Bacci, italiano que sabe o que é o catenaccio, meteu ali um comboio. Era só as torres deles a desfazer os nossos ataques.”

Com mais um deslize, o Benfica está agora a cinco pontos do Sporting e a nove do FC Porto, sendo que os líderes ainda jogam este noite no campo do Casa Pia. Ou seja, o Benfica, depois de garantir o play-off da Liga dos Campeões ao vencer o Real Madrid, pode agora ficar a 12 pontos da equipa de Farioli.