Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 03 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Marca garante que Mourinho impediu saída de Schjelderup

03 fev, 2026 - 20:25

Extremo norueguês tem sido titular nos mais recentes jogos do Benfica e tinha interessados em Espanha e Bélgica.

A+ / A-

O treinador José Mourinho bloqueou a transferência de Schjelderup para o Maiorca no último dia do mercado de transferências.

A informação está a ser avançada pelo jornal “A Marca”.

A mesma fonte acrescenta que já havia acordo com o extremo norueguês e com os encarnados.

No entanto, Mourinho travou a saída esta segunda-feira.

A exibição de Schjelderup contra o Real Madrid, onde fez dois golos, terá sido decisiva para a decisão do técnico.

O jogador, que tem contrato com as águias até 2028, o extremo foi titular em 7 dos 14 jogos que disputou na I Liga.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 03 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias