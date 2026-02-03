Marca garante que Mourinho impediu saída de Schjelderup

03 fev, 2026 - 20:25
O treinador José Mourinho bloqueou a transferência de Schjelderup para o Maiorca no último dia do mercado de transferências.
A informação está a ser avançada pelo jornal “A Marca”.
A mesma fonte acrescenta que já havia acordo com o extremo norueguês e com os encarnados.
No entanto, Mourinho travou a saída esta segunda-feira.
A exibição de Schjelderup contra o Real Madrid, onde fez dois golos, terá sido decisiva para a decisão do técnico.
O jogador, que tem contrato com as águias até 2028, o extremo foi titular em 7 dos 14 jogos que disputou na I Liga.