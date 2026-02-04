Benfica avança na Youth League

Os juniores do Benfica venceram o Slavia Praga, por 3-2, e qualifica-se para os oitavos de final da Youth League.

Debaixo de forte chuva e com um relvado complicado, os encarnados tiveram de sofrer para eliminar equipa checa, que chegou a estar a vencer 1-0 e 2-1.

Os encarnados deram a volta ao marcador, com tentos de Tiago Freitas, Gonçalo Moreira e Umeh.

Já do lado checo foi Mubarak Suleiman a brilhar, com um bis no Centro de Estágio do Seixal.

Para além dos cinco golos, nota ainda para várias ocasiões junto às duas balizas.

De recordar que o Benfica chegou a esta fase da prova depois de ter terminado em segundo na fase de liga, com 15 pontos, a um do Chelsea.

Onze inicial:

BENFICA: Diogo Ferreira; Daniel Banjaqui, Rui Silva, Gonçalo Oliveira e José Neto; Miguel Figueiredo, Gonçalo Moreira, Tiago Freitas; Coletta, Umeh e Anísio Cabral