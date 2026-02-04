Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol feminino

Benfica em vantagem diante do Braga nas meias-finais da Taça de Portugal

04 fev, 2026 - 21:56 • Lusa

A segunda mão está marcada para 18 de março.

A+ / A-

Um golo madrugador de Caroline Moller deu uma vitória ao Benfica sobre o Sp. Braga, por 1-0, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal feminina.

As águias, que ganham vantagem para estarem presentes na final, entraram praticamente a ganhar, marcando quando ainda não estava cumprido ainda um minuto e meio de jogo: cruzamento da direita e Caroline Moller, sem oposição no meio das centrais, a cabecear sem apelo para Patrícia Morais (2').

O Sp. Braga reagiu e, após derrube de Carolina Rocha na área, dispôs de uma soberana ocasião para empatar, mas, na conversão da respetiva grande penalidade, Malu Schmidt permitiu a defesa a Lena Pauels (14').

O Benfica, com Cristina Martin-Prieto a ser uma dor de cabeça para a defesa minhota, voltou a criar muito perigo aos 26', com um remate cruzado de Lúcia Alves para grande defesa de Patrícia Morais.

A equipa da casa rondou a baliza encarnada aos 36' e 39', mas Carolina Rocha atirou muito por cima em boa posição na área e Leah Lewis cabeceou ao lado.

No segundo tempo, foi o Benfica a estar perto do segundo e novamente através de um cabeceamento de Caroline Moller (60').

A segunda parte caiu de intensidade e as alterações que os treinadores foram fazendo nas respetivas equipas não tiveram grande impacto.

Mais experiente, o Benfica, que lidera isolado o campeonato, foi controlando a partida, não permitindo às arsenalistas abeirarem-se com perigo da sua área.

As duas equipas já se tinham defrontado duas vezes esta temporada e com o mesmo resultado (3-2), um favorável às bracarenses, em casa, na fase de grupos da Taça da Liga, há três semanas, e outro às lisboetas, no seu terreno, para o campeonato, há cerca de dois meses.

A segunda mão realiza-se em 18 de março e a equipa que se qualificar vai disputar a final, em 17 de maio, com o Vitória Guimarães ou o FC Porto, que hoje empataram 2-2 no recinto das minhotas.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 04 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias