Benfica em vantagem diante do Braga nas meias-finais da Taça de Portugal

Um golo madrugador de Caroline Moller deu uma vitória ao Benfica sobre o Sp. Braga, por 1-0, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal feminina.

As águias, que ganham vantagem para estarem presentes na final, entraram praticamente a ganhar, marcando quando ainda não estava cumprido ainda um minuto e meio de jogo: cruzamento da direita e Caroline Moller, sem oposição no meio das centrais, a cabecear sem apelo para Patrícia Morais (2').

O Sp. Braga reagiu e, após derrube de Carolina Rocha na área, dispôs de uma soberana ocasião para empatar, mas, na conversão da respetiva grande penalidade, Malu Schmidt permitiu a defesa a Lena Pauels (14').

O Benfica, com Cristina Martin-Prieto a ser uma dor de cabeça para a defesa minhota, voltou a criar muito perigo aos 26', com um remate cruzado de Lúcia Alves para grande defesa de Patrícia Morais.

A equipa da casa rondou a baliza encarnada aos 36' e 39', mas Carolina Rocha atirou muito por cima em boa posição na área e Leah Lewis cabeceou ao lado.

No segundo tempo, foi o Benfica a estar perto do segundo e novamente através de um cabeceamento de Caroline Moller (60').

A segunda parte caiu de intensidade e as alterações que os treinadores foram fazendo nas respetivas equipas não tiveram grande impacto.

Mais experiente, o Benfica, que lidera isolado o campeonato, foi controlando a partida, não permitindo às arsenalistas abeirarem-se com perigo da sua área.

As duas equipas já se tinham defrontado duas vezes esta temporada e com o mesmo resultado (3-2), um favorável às bracarenses, em casa, na fase de grupos da Taça da Liga, há três semanas, e outro às lisboetas, no seu terreno, para o campeonato, há cerca de dois meses.

A segunda mão realiza-se em 18 de março e a equipa que se qualificar vai disputar a final, em 17 de maio, com o Vitória Guimarães ou o FC Porto, que hoje empataram 2-2 no recinto das minhotas.