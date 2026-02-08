Ouvir
Benfica 2-1 Alverca

Anísio Cabral descobriu o caminho aéreo para o triunfo

08 fev, 2026 - 22:38

Encarnados sofrem para vencer, mas pressionam os dois primeiros classificados do campeonato, que se defrontam esta segunda-feira.

O Benfica sofreu para derrotar o Alverca e voltou a ser Anísio Cabral a salvar os encarnados, em partida da jornada 21 da I Liga.

O miúdo, de 17 anos, entrou aos 85 e marcou aos 86, de cabeça, na primeira vez que tocou na bola (tal como tinha acontecido na estreia).

A equipa da Luz teve muitos remates, 29, mas continua com dificuldades em marcar. Acertou duas vezes (Schjelderup e Anísio), mais um tento anulado, alegadamente por mão, de Pavlidis.

Já o Alverca ainda criou perigo em contra-ataques vários na primeira parte, mas desapareceu no segundo tempo, face à pressão dos comandados de Mourinho.

Com esta vitória, o Benfica passa a somar 49 pontos e pressiona os dois primeiros da classificação, que se defrontam esta segunda-feira no Dragão.

Os ribatejanos mantêm os 24 pontos, num tranquilo 10.º lugar.

