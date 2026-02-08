Mourinho. "Se não tivesse ganho, acho que nem ia ver o FC Porto - Sporting"

O treinador do Benfica, José Mourinho, diz que o golo de Anísio Cabral foi um “momento fantástico”, mas lamenta a falta de eficácia ofensiva contra o Alverca.

Anísio resolveu

"Para o miúdo, e para nós, é obviamente um momento fantástico porque nos dá a vitória. Mas eu penso outra vez, e vou repensar outra vez, e vou dormir mal outra vez... Como é que é possível criar tanto, tanto, tanto e ter tantas dificuldades em fazer golos? Não quero voltar a falar das estatísticas, dos remates, de quantas vezes pisámos a área adversária. Não quero ser monótono e ir na mesma direção. Mas a maneira como temos jogado é repetitiva. Jogamos bem, criamos muito e marcamos pouco. Mas fizemos o segundo golo pelo miúdo e três pontos super decisivos para a nossa esperança de chegar mais acima"

Tática

"Na primeira parte utilizámos muito o passe longo contra uma equipa que defendia com uma linha de cinco, é muito difícil a bola entrar nas diagonais longas. Tínhamos jogado pouco por dentro. Depois, contra este tipo de equipas, tens de repetir vagas de ataque. Para isso tens de perder bola, ganhar bola. Atacas, perdes, atacas, perdes, atacas outra vez. Na primeira parte deixámos o Alverca sair com perigo algumas vezes, ter bola no meio-campo, e foram criando problemas.”

A arbitragem

“No banco ficou a sensação, apesar de não ter visto ainda nada, que o árbitro também nos criou problemas. Mas se calhar estou errado. Na segunda parte fomos muito fortes, não deixámos o Alverca sair. Mas quase saem com o ponto que queriam. Por tudo o que criámos, acho que a vitória assenta perfeitamente".

Benfica pode ficar a seis pontos da frente

"Se hoje tivéssemos empatado, acho que agora lhe estava a dizer que gostaria que o segundo classificado perdesse amanhã. Estamos nesta situação. Somos quem somos. Representamos um clube como o Benfica. Estamos em terceiro, mas olhamos para o primeiro enquanto for possível matematicamente. Amanhã não jogamos. Claro que para nós era melhor que o primeiro classificado perdesse, mas agora eles é que têm de se desenrascar e lutar pelos pontos. Como ganhámos, vou estar tranquilamente a ver o jogo. Se não tivesse ganho, acho que nem era um jogo que iria ver".

O Benfica derrotou o Alverca, por 2-1, com golos de Schjelderup e Anísio Cabral, em partida da jornada 21 da I Liga.