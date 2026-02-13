Ouvir
Benfica passa nos Açores e encosta ao Sporting

13 fev, 2026 - 20:31 • Carlos Calaveiras

Pavlidis foi o melhor em campo, com um golo e uma assistência.

A+ / A-

O Benfica vence o Santa Clara, por 2-1, em partida da jornada 22 da I Liga e, à condição, apanha o Sporting no segundo lugar.

Os encarnados dominaram completamente a partida no primeiro tempo, marcaram dois golos, por Pavlidis e Paulo Victor (na própria baliza, pressionado por Prestianni).

O segundo tempo começou com um "frango" de Trubin a recolocar os insulares em jogo (tento de cabeça de Gonçalo Paciência, no regresso a Portugal).

O Santa Clara subiu no relvado, mas sem criar grande perigo. Já o Benfica baixou o ritmo e só com a entrada de Sidny voltou a criar perigo.

A vitória da equipa da Luz é justa e mantém pressão sobre os dois primeiros classificados (52 pontos, os mesmos de leões e a quatro dos dragões, que ainda não jogaram).

O grego Pavlidis foi o melhor em campo (um golo e uma assistência) e volta a ser o melhor marcador do campeonato.

