Mourinho. "Três pontos muito importantes"

O treinador do Benfica, José Mourinho, considera justa a vitória diante do Santa Clara e lamenta as dificuldades em ter uma grande penalidade a favor.

A partida

"Três pontos muito importantes. Precisávamos desesperadamente de pontos para olhar para cima e não para Braga e Gil Vicente. Era importante ganhar e foi o que conseguimos, com todo o mérito. Podia ter sido diferente. Acho que é muito difícil marcar penáltis a favor do Benfica. O Trubin tem uma infelicidade que abre o jogo e o Santa Clara sempre a trabalhar e procurar chegar aos minutos finais onde às vezes conseguem pontos contra o contexto do jogo.

Vitória merecida

“Vitória merecida num campo extraordinariamente difícil. Inclusive alguns jogadores do Santa Clara com quem falei, eles próprios lamentam este campo. Nem para eles é bom. Fiquei surpreendido ao saber que a responsabilidade do Santa Clara é nula porque não tem condições para melhor porque está sob controlo e domínio do governo regional. Não sou o Petit, mas como gosto do Petit, dos Açores e do Santa Clara quase que faço um apelo ao governo regional 'ponham aqui um campinho melhor. Eles merecem"

Tomás Araújo à direita...

"Em condições normais o ala do Santa Clara seria rápido e para jogadores mutio rápidos, laterais muito rápidos. O Tomás é muito raáido. Confiança total no Banjaqui, mas meter o miúdo neste jogo difícil fora de casa... preferimos ir pelo Tomás. Quando preparámos o jogo pensávamos que o campo estaria pior. No jogo direto também nos poderia ajudar. São 3 pontos que precisávamos"

Real Madrid

"Alta exigência seguramente sim, mas jogamos só a primeira parte. Na Luz não haverá Trubin a ir lá à frente. Estou muito habituado a este tipo de eliminatórias, faço isto toda a minha vida. Muitas vezes as pessoas pensam que há um resultado bom, mas digo sempre que não há nenhum resultado que seja defintivo. Saber que o que fazemos aos rei da Champions... eles estão feridos. E rei ferido é perigoso."

O Benfica venceu o Santa Clara, por 2-1, em partida da jornada 22 da I Liga.