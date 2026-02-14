Benfica eliminado pelo Torreense da Taça da Liga

O Torreense venceu o Benfica nas grandes penalidades (7-6, após 0-0), eliminou as encarnadas, e segue para a final da Taça da Liga de futebol feminino.

As encarnadas estiveram em superioridade numérica desde o minuto 36 (por expulsão de Daniuska Rodríguez), mas não conseguiu ganhar vantagem.

Destaque para a exibição de Rute Costa, ex-guarda-redes do Benfica, agora a defender as cores do Torreense.

Na decisão, da marca dos 11 metros, três encarnadas falharam: Carole Costa, Caroline Moller e Lúcia Alves.

Mais uma vez, o Torreense leva a melhor sobre o Benfica depois de já ter vencido às águias a Taça de Portugal 2024/25 e a Supertaça, em 2025.

Na outra meia-final da Taça da Liga, o Valadares Gaia vai receber o Sporting.

Já a final está marcada para o dia 28 de março de 2026. O Benfica era a detentora do troféu.