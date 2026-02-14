Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol feminino

Benfica eliminado pelo Torreense da Taça da Liga

14 fev, 2026 - 17:27

Terceira competição perdida para as encarnadas às mãos da equipa de Torres Vedras.

A+ / A-

O Torreense venceu o Benfica nas grandes penalidades (7-6, após 0-0), eliminou as encarnadas, e segue para a final da Taça da Liga de futebol feminino.

As encarnadas estiveram em superioridade numérica desde o minuto 36 (por expulsão de Daniuska Rodríguez), mas não conseguiu ganhar vantagem.

Destaque para a exibição de Rute Costa, ex-guarda-redes do Benfica, agora a defender as cores do Torreense.

Na decisão, da marca dos 11 metros, três encarnadas falharam: Carole Costa, Caroline Moller e Lúcia Alves.

Mais uma vez, o Torreense leva a melhor sobre o Benfica depois de já ter vencido às águias a Taça de Portugal 2024/25 e a Supertaça, em 2025.

Na outra meia-final da Taça da Liga, o Valadares Gaia vai receber o Sporting.

Já a final está marcada para o dia 28 de março de 2026. O Benfica era a detentora do troféu.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)