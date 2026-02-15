Ouvir
François Letexier vai ser o árbitro do Benfica – Real Madrid

15 fev, 2026 - 15:34 • Lusa

Juiz francês vai arbitrar os encarnados pela quarta vez.

O árbitro francês François Letexier dirige na terça-feira o jogo do Benfica com o Real Madrid, no Estádio da Luz, da primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A UEFA indicou este domingo as nomeações para os jogos de terça-feira da Champions, com Letexier a ser o escolhido para o jogo no Estádio da Luz (20h00), acompanhado pelos árbitros assistentes Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni.

Jérôme Brisard estará no videoárbitro (VAR), coadjuvado pelo inglês Jarred Gillet, e Jérémie Pignard será o quarto árbitro.

Letexier, de 36 anos e internacional desde 2017, arbitrará pela quarta vez um jogo dos encarnados, depois de ter estado presente no jogo da fase de grupos da Liga Europa em outubro de 2020, com vitória diante do Standard Liège (3-0), na derrota fora com o Barcelona nos oitavos da Champions de 2025/26 (3-1) e na vitória com o Bayern Munique no Mundial de clubes (1-0).

O Benfica volta a encontrar na atual edição da Champions o Real Madrid, após ter vencido na Luz os merengues na oitava e última jornada da fase de liga (4-2), conseguindo in extremis terminar na 24.ª posição, a última de acesso ao playoff.

Nesse jogo, para o qual partia fora da zona de acesso, a equipa de José Mourinho conseguiu um golo já praticamente no final dos descontos, com uma subida à área do guarda-redes Trubin, com o ucraniano a fazer o 4-2, num cabeceamento forte.

Esse golo permitiu às águias terminar a fase de liga acima do Marselha, com melhor diferença entre golos marcados e sofridos.

Nos oitavos de final, com apuramento direto, está já o Sporting, depois de ter terminado a fase de liga entre os oito melhores, na sétima posição.

