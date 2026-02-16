Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 16 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Benfica segura Anísio Cabral para os próximos cinco anos

16 fev, 2026 - 19:17 • Inês Braga Sampaio

Ponta de lança português, de 18 anos, assina novo contrato válido por cinco temporadas, até 2031.

A+ / A-

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Anísio Cabral, até 2031.

O ponta de lança internacional jovem por Portugal, de 18 anos, fica ligado ao clube para as próximas cinco temporadas.

Só agora, que o jovem atingiu a maioridade, é que o Benfica pode segurar Anísio com um contrato válido por cinco anos. Antes, o máximo era três.

Parte da geração que se sagrou campeã europeia e mundial de sub-17, Anísio Cabral estreou-se esta temporada pela equipa principal do Benfica, pela mão de José Mourinho. Leva dois golos em três jogos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 16 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)