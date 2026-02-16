Benfica segura Anísio Cabral para os próximos cinco anos

16 fev, 2026 - 19:17 • Inês Braga Sampaio
O Benfica anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Anísio Cabral, até 2031.
O ponta de lança internacional jovem por Portugal, de 18 anos, fica ligado ao clube para as próximas cinco temporadas.
Só agora, que o jovem atingiu a maioridade, é que o Benfica pode segurar Anísio com um contrato válido por cinco anos. Antes, o máximo era três.
Parte da geração que se sagrou campeã europeia e mundial de sub-17, Anísio Cabral estreou-se esta temporada pela equipa principal do Benfica, pela mão de José Mourinho. Leva dois golos em três jogos.