"Pode dizer-se não". Mourinho fecha porta ao Real e recusa que Benfica precise de "milagre"

José Mourinho descarta que o Benfica precise de um "milagre" para eliminar o Real Madrid no play-off da Liga dos Campeões, e garante que é imune aos charmes do gigante espanhol.

Não penso que seja preciso um milagre para o Benfica eliminar o Real Madrid. Penso que é preciso um Benfica a um nível máximo, quase a roçar a perfeição. Mas um milagre, não", afirma o treinador encarnado, em conferência de imprensa de antevisão da receção aos "merengues".



Questionado sobre se se pode dizer "não" a um eventual interesse do Real Madrid, Mourinho é taxativo: "Sim, pode."



O Benfica recebe o Real Madrid na terça-feira, às 20h00, na Luz, a contar para a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. Relato e acompanhamento na Renascença.

O que esperar do Real Madrid: "Espero um Real Madrid que é o candidato número 1 a ganhar a Champions. Espero um adversário parecido com aquele que foi no pós-Lisboa: o treinador teve a capacidade de mudar algumas coisas e de modificar a sua equipa, e a capacidade de sair de uma derrota inesperada para três vitórias consecutivas no campeonato."

Falou com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid? "A última vez que falei com o presidente foi quando assinei pelo Benfica. Mandou-me uma mensagem a dizer: 'José, estou muito contente por estares outra vez num grande clube'. Na última vez, ele não esteve aqui e não tive a oportunidade de o cumprimentar. Espero que venha amanhã; se não, na próxima semana em Madrid. Tenho uma grande amizade com o presidente e a sua família. Não há que esconder."

Eliminar o Real Madrid a duas mãos: "Não penso que seja preciso um milagre para o Benfica eliminar o Real Madrid. Penso que é preciso um Benfica a um nível máximo, quase a roçar a perfeição. Mas um milagre, não. Obviamente que o Real Madrid é o Real Madrid. Não vamos estar a comparar uma coisa incomparável. A única coisa é que são dois clubes gigantescos, de resto não há mais nada. Mas o futebol tem este poder. Nós podemos ganhar."

Vinícius Júnior disse que Mourinho mudou o Real Madrid: "Eu dei tudo ao Real Madrid. Dei tudo o que tinha. Fiz coisas boas, fiz coisas más, mas dei tudo. Quando um profissional, seja jogador ou treinador, sai do clube com esse tipo de sensações, creio que existe uma ligação para sempre. Sinto que as pessoas respeitam o que fiz. Têm estima por mim, o que é fantástico."

Possível interesse do Real Madrid em Mourinho: "Não quero alimentar histórias que não existem. Já disse que a única coisa que existe é que tenho mais um ano de contrato com o Benfica. É um contrato especial, porque foi assinado numa época eleitoral. Eu e o presidente Rui Costa quisemos proteger eticamente um eventual novo presidente. Tem uma cláusula que torna muito fácil, tanto para mim como para o Benfica, romper o contrato. Mas o que existe é um contrato com o Benfica. Com o Real Madrid, zero. E digo mais: gostaria muito de eliminar o Real Madrid, mas gostaria muito que o Álvaro [Arbeloa] ganhasse a La Liga e que ficasse no Real Madrid por muitos anos. É um treinador com muita capacidade e com personalidade de treinar o Real Madrid, o que não é para todos."

O que é preciso para voltar a surpreender, neste segundo "round" com o Real Madrid: "Não consigo responder. Se ganhar uma vez ao Real Madrid é muito difícil, ganhar duas vezes é muito mais difícil e ganhar uma eliminatória ainda é mais. É uma equipa grande que perde e está ferida, algo que conheço praticamente desde sempre. Quase sempre tive a sorte de treinar equipas grandes. Mais importante ainda, é uma motivação deles. O objetivo deles não é eliminar o Benfica, é ganhar a Champions. Da nossa parte, ganhámos e sabemos porquê. Por outro lado, sabemos que o jogo não vai ser uma cópia. Eles tiveram uma evolução como equipa. Aquilo que eu pedi aos jogadores foi que joguem com a alegria de estar aqui. Merecem muito. Quatro jogos, zero pontos. Ter de fazer nove pontos jogando contra Real Madrid, Nápoles e Juventus... Se calhar é melhor estar aqui com o grande Real Madrid do que com uma equipa de nível inferior. Vamos desfrutar do jogo e esperamos obter um resultado com que possamos ir a Madrid lutar pela qualificação. Vamos com alegria, sem pressão."

Regresso ao Santiago Bernabéu: "Espero que se esqueçam de mim e que o foco esteja em ajudar o Real Madrid a ganhar. O objetivo é ganhar a Champions, eliminando o Benfica e seguindo em frente. Penso que chego lá e as pessoas se esquecem de quem sou. O foco estará no Benfica. A partir de amanhã, o que posso dizer é que espero um jogo diferente. Não posso dizer muito mais. Quero que a minha equipa não jogue com o Real Madrid. Temos de jogar como eu quero e não como o Real Madrid quer que joguemos."

Bruma, Rafa Silva e Dodi Lukébakio: "Agora tenho um bom plantel. Equilibrado, com opções, com miúdos que crescem e aparecem. Dá-me muitas opções. Criámos um determinado estilo de jogo, sempre adaptado aos jogadores que estavam à nossa disposição. Agora, temos capacidade para ser mais imprevisíveis. Passámos muito tempo sem alas disponíveis. Agora, temos a velocidade do Rafa e do Lukebakio, e temos a possibilidade de jogar com o Barreiro em diferentes posições. Temos um grupo mais compacto."



Lesionados: "O [Richard] Ríos e o [Alexander] Bah regressam amanhã. Estão para jogo os dois. Temos todos, tirando o João Veloso e Joshua Wynder. Ríos está dentro, Bah também."

Amar Dedic e Fredrik Aursenes: "Confirmo a disponibilidade de ambos. Amanhã ainda há treino e há sempre espaço para algum imprevisto, mas diria que estão os dois disponíveis para jogar."

Dedic: "Esteve 15 dias parado e a recuperar para o jogo. Está top [risos]. Agora temos opções. Se tiver de jogar o Tomás [Araújo] a lateral e o António [Silva] a central, encantado da vida. Temos muitas opções."

Bah e Ríos: "O Bah trabalha muito bem há muito tempo, mas já não tem minutos há um ano. Seria muito melhor ter minutos antes de um jogo como este. Pode ter contar o AVS, mas o Bah está de volta e está para jogar. Assim como o Ríos. Estão todos. Não sei se é o efeito de jogar contra o Real Madrid, mas está tudo de volta."

Mudaria alguma coisa na passagem pelo Real Madrid? "Não mudava nada porque não posso. Não vou estar a massacrar-me com coisas que não posso mudar. Quando dás tudo, mesmo que cometas erros, é uma satisfação. Se falhas, não se passa nada. Zero arrependimentos. Dei tudo, bem ou mal. Estou bem comigo mesmo."



Frustração por não ter conquistado a Liga dos Campeões no Real Madrid? "Sou dos poucos treinadores que saíram do Real Madrid sem ser despedidos. Quando sais por tua decisão, não tens de te arrepender de nada. Saí do Real Madrid com a alma limpa. Nunca esquecerei nunca o que me disse o presidente José Ángel: 'Agora vem o bom e o fácil. O difícil está feito'. Naquele momento, pensei que foi o melhor para mim, porque a família é o mais importante, e também o melhor para o Real Madrid, depois de três anos duros, intensos e quase violentos. Foi o momento ideal. Só me deram alegrias. Não sinto que faço parte de nada. Mérito de quem ganhou."

Real Madrid já venceu a Champions na Luz: "Para o Real Madrid a Luz é só um estádio de felicidade. Perder 4-2, mas não ser eliminado. Simplesmente não se qualificaram diretamente para os oitavos e vai aos playoffs. O Estádio da Luz será sempre um estádio de grandes memórias".

