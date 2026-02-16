Real Madrid visita Benfica sem "vinganças" e de olho na vitória final

O treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmou esta segunda-feira que não tem ressentimentos relativamente à derrota na fase de liga (4-2) e que pretende vencer não só o Benfica, como a Champions.

Arbeloa, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da primeira mão do play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, disse que a equipa está consciente das dificuldades que irá encontrar frente aos encarnados, mas que não espera surpresas.

“Mourinho não me vai surpreender porque sei do que ele é capaz. Sabemos a intensidade que o Benfica vai colocar no jogo. Sabemos o que são capazes de fazer e temos de estar preparados para eles. A minha ideia não é surpreender ninguém. Todos os que estão no campo sabem o que têm de fazer”, começou por dizer, desejando que para o encontro com as águias Kylian Mbappé, autor dos golos madrilenos em 28 de janeiro, esteja disponível para o jogo.

“Ele veio connosco, vai treinar e amanhã vamos ver se joga”, disse, deixando a dúvida no ar.

Após a derrota (4-2) na fase de liga, Arbeloa garante que o Real Madrid não se vai vingar e que vai entrar para o jogo com o único objetivo de passar aos oitavos de final numa prova que quer vencer.

“Não sentimos vingança. Sentimos que temos de ganhar. O nosso objetivo é ganhar a Liga dos Campeões. É o que nos obriga este emblema. O nosso objetivo é passar a eliminatória. Temos de fazer um grande jogo, com um bom desempenho. Não há outro objetivo que não seja ganhar”, reconheceu.

Embora o Real Madrid seja uma potência do futebol, quase todas as questões nesta conferência de imprensa giraram em torno de José Mourinho, um sinal que o treinador português mantém forte credibilidade internacional, situação a que Arbeloa não foge, já que ambos são amigos.

“Não preciso de convidar Mourinho a sentar-se no sofá cinzento (que está no gabinete de Arbeloa no Bernabéu). Somos amigos e temos uma boa relação. O meu objetivo é eliminar o Benfica e a partir de aí desejar o melhor a José Mourinho”, destacou.

A 25 de fevereiro os dois emblemas voltam a encontrar-se, desta feita para a segunda mão. O jogo será em Madrid e questionado sobre o modo como José Mourinho será recebido pelos adeptos, Arbeloa não tem dúvidas: “Creio que o Bernabéu vai receber Mourinho com um grande aplauso por tudo o que deu ao Real Madrid. Ele deu tudo e um pouco mais”.

O Benfica recebe na terça-feira, às 20h00, o Real Madrid em jogo da primeira mão do play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo francês François Letexier.