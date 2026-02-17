Ouvir
Benfica obrigado a vencer em Madrid após derrota marcada por alegado caso de racismo

17 fev, 2026 - 22:10 • Inês Braga Sampaio

Vinícius denunciou alegado insulto racista dirigido por Gianluca Prestianni. Foi o próprio brasileiro, muito visado pelos adeptos benfiquistas, a marcar o golo da vitória "merengue". Benfica vai a Madrid sem José Mourinho, expulso, e em desvantagem.

O Benfica está obrigado a ganhar em Madrid, após perder, por 1-0, na receção ao Real, esta terça-feira, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. Jogo marcado por um alegado insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinícius Jr, que levou o jogo a parar por oito minutos.

Foi aos 52 minutos de jogo que Vini desatou a correr de um lado para o outro do campo para falar com François Letexier, para se queixar de suposto insulto racista por parte do argentino do Benfica.

O árbitro francês interrompeu o jogo de imediato. Houve desentendimentos entre jogadores e os adeptos do Benfica começaram a cantar insultos ("Ó Vinícius, vai para o c******") em direção ao internacional brasileiro, que se recusava a voltar ao campo.

Álvaro Arbeloa acabou por conseguir convencer Vinícius a regressar ao relvado e o jogo foi retomado, oito minutos mais tarde.

Tudo isto aconteceu na sequência do golo do Real Madrid, aos 52 minutos. O avançado do Real Madrid subiu pelo flanco esquerdo, fletiu para o meio, tirou Amar Dedic da frente e rematou em arco, ao ângulo superior oposto, sem hipótese para Anatoliy Trubin.

Na celebração, Vini foi dançar para a bandeirola de canto, para os adeptos do Benfica, que começaram a arremessar objetos na sua direção e a insultá-lo, com cânticos como "palhaço, palhaço, palhaço".

Mais tarde, José Mourinho foi expulso por protestos, o que significa que não vai poder estar em campo, no retorno à sua antiga casa.

Foram estes os principais destaques da derrota do Benfica frente ao Real Madrid, no Estádio da Luz, que acabou por ter 12 minutos de descontos, embora os encarnados não tenham conseguido aproveitar.

Com este resultado, o Benfica fica obrigado a ganhar no Santiago Bernabéu, no dia 25 de fevereiro, quarta-feira, na segunda mão do play-off. Jogo que terá relato e acompanhamento na Renascença.

