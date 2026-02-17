Mbappé diz que ouviu Prestianni chamar "mono" a Vinícius. "Não merece jogar mais a Champions"

"Este jogador, para mim, não merece jogar mais na Liga dos Campeões. Jogar a Champions é uma coisa maravilhosa, é a melhor competição. É um sonho para todos, para os jogadores, para as pessoas, para as crianças. Há que dar o melhor exemplo aos jovens, porque se deixamos passar este tipo de coisa, os valores do futebol e os nossos princípios não valem para nada. Há que fazer alguma coisa", acrescentou.

"O número 25 do Benfica — não quero dizer o nome dele, porque não merece — começa a falar mal. Não se aceita, mas acontece no futebol e vai continuar a acontecer. Mas depois, ele tapa a boca com a camisola para dizer 'Vinícius, mono [macaco]' cinco vezes, e eu ouvi. Também há jogadores do Benfica que ouviram. E depois deste ponto, passou-se tudo o que viram", afirmou o avançado do Real Madrid, em declarações à televisão espanhola Movistar, após o jogo desta terça-feira na Luz.

Kylian Mbappé diz que ouviu Gianluca Prestianni chamar "mono", a palavra espanhola para "macaco", a Vinícius Júnior cerca de cinco vezes, no Benfica 0-1 Real Madrid, e defende a suspensão do argentino.

Mais tarde, Mbappé repetiu a versão dos factos, já na zona mista: "Há o golo. O Vini vai festejar em frente aos adeptos do Benfica, acontece no futebol, não é grave. Depois, há um pouco de tensão com os jogadores do Benfica. Também não passa nada, é típico do futebol. Depois, o número 25 — não merece que eu diga o nome dele — começa a insultar o Vinícius, o que para mim está errado, mas pronto. Nada de mais. E a certo ponto, ele tapa a boca com a camisola e chama umas cinco vezes 'mono' ao Vini."

Mbappé comentou que Prestianni "foi esperto, porque meteu a camisola à frente da boca, por isso não vai haver imagens a comprovar".

"Mas eu ouvi, 100%. E vocês viram a cara dele. Entendo os assobios dos adeptos, porque não sabiam o que se estava a passar. Este jogador é jovem. Ter a liberdade de dizer este tipo de coisas num campo de futebol é inaceitável. Há que fazer algo", sublinhou o francês.

"É importante não generalizar"

À Movistar, Mbappé realçou, também, não querer generalizar um suposto ato de um indivíduo como o comportamento do povo português.

"Já vim muitas vezes a Portugal e tive a sorte de ter muitos companheiros e amigos portugueses, e nunca se passou nada. Neste tipo de coisas, é importante falar de forma muito clara e não fazer generalizações. Há pessoas que não fizeram nada. E no estádio, há 70 mil pessoas que não fizeram nada, que unicamente queriam apoiar a sua equipa. Tenho o máximo respeito pelo Benfica, pelo seu treinador, que é um dos melhores da história, fez história no Real Madrid", disse.

O Real Madrid venceu, por 1-0, na visita ao Benfica, esta terça-feira, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. Aos 52 minutos, Vinícius, que marcou o golo, queixou-se ao árbitro de ter sido vítima de racismo e o jogo esteve parado durante cerca de dez minutos.