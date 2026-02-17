Mourinho não defende Prestianni nem Vini. "Golo fantástico e depois não há jogo"

José Mourinho recusa-se a defender Gianluca Prestianni ou a alinhar com a versão de Vinícius Júnior, a propósito do caso de alegado insulto racista do jogador do Benfica ao do Real Madrid, mas lamenta que, depois do golo do brasileiro, o jogo tenha perdido toda a qualidade.

"Podia ser vermelho e dizer que acredito no Prestianni, mas não quero. Também não quero ser branco e dizer que acredito no Vinícius", sublinha o treinador do Benfica, em conferência de imprensa após a derrota, por 1-0, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões.

Benfica e Real Madrid voltam a defrontar-se no dia 25 de fevereiro, no Santiago Bernabéu, na segunda mão do play-off.

Caso de alegado racismo: "Podia ser vermelho e dizer que acredito no Prestianni, mas não quero. Também não quero ser branco e dizer que acredito no Vinícius. No mundo do futebol, e das coisas que passam dentro de campo, tento sempre ter uma opinião mais equilibrada. Não quero dizer que o Vinícius é um mentiroso e o Prestianni um rapaz incrível. O que eu perguntei ao Vinícius foi: 'Tu marcas um golo do outro mundo, por que é que celebras assim?'. Acontece sempre com o mesmo. Mas foram 50 e poucos minutos de um grande jogo."

Caso de alegado racismo II: "Uma coisa é o que o Vini diz e uma coisa é o que o Prestianni diz. São coisas completamente diferentes. Não vou estar a defender a minha dama. O que disse ao Vinícius, independente disso, é que quando se faz um golo daqueles, sai-se em ombros. Corta o rabo, corta a orelha e sai em ombros. Não acaba com o jogo. E ele acabou com o jogo."

Análise: "Entrámos bem, diria mesmo muito bem. Depois, começámos a perder demasiadas bolas, eles começaram a sair com perigo ainda na primeira parte. E depois, a seguir ao golo, o jogo começou a ser mais instabilidade e emoção do que propriamente jogo, cérebro e controlo. E depois não teve o brilho da primeira parte. Foi uma boa primeira parte dos dois lados, o Real foi sempre perigoso. A segunda parte é um golo fantástico e depois não há jogo."

Expulsão: "A coisa é muito simples: o árbitro tinha um papelinho a dizer: Carreras, Tchouaméni e Hjuisen não podem levar amarelo. E assim foi. Carreras com uma simulação grotesca não leva amarelo, Tchouaméni com dez faltas não leva amarelo... E eu só disse isso. E o árbitro, com a sua arrogância, expulsou-me."

Segunda mão: "Agora é descansar e pensar no jogo do Aves. Depois, logo pensaremos no jogo do Madrid. O que disse aos jogadores foi muito simples: da mesma maneira que na fase de grupos enquanto há vida há esperança, agora estamos a perder um jogo ao intervalo por 1-0. Não é preciso um milagre para passar. Vamos jogar com uma equipa fantástica, perante um público fantástico. Depois, vamos lá ver se não vem o Anthony Taylor [árbitro com quem já teve vários despiques]."