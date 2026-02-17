Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

"Sí, se quedará": Rui Costa garante Mourinho no Benfica na próxima época

17 fev, 2026 - 15:28 • Diogo Camilo

Presidente das águias falou a programa espanhol horas antes do jogo com o Real Madrid, a contar para a Liga dos Campeões. Treinador tem contrato até ao final de 2026/27, mas há uma opção para rescisão por qualquer das partes no final desta época.

A+ / A-

Três palavras que dizem muito. A poucas horas do encontro entre Benfica e Real Madrid no Estádio da Luz, o presidente das águias garantiu que José Mourinho vai continuar ao comando do clube na temporada de 2026/27.

Em resposta a pergunta do "El Chiringuito", programa de televisão de Espanha, Rui Costa garantiu em espanhol: "Sí, se quedará" à pergunta sobre se Mourinho continuará como treinador na próxima época. A tradução? "Sim, vai ficar".

Benfica e Real Madrid jogam esta terça-feira em Lisboa a 1.ª mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, depois de um encontro na fase de liga que terminou com vitória por 4-2 para as águias.

O atual contrato de Mourinho é até ao final da próxima época, mas inclui uma opção em que o contrato pode ser rescindido por qualquer das partes no final desta época, 10 dias após o final da temporada desportiva.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)