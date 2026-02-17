"Sí, se quedará": Rui Costa garante Mourinho no Benfica na próxima época

17 fev, 2026 - 15:28 • Diogo Camilo
Três palavras que dizem muito. A poucas horas do encontro entre Benfica e Real Madrid no Estádio da Luz, o presidente das águias garantiu que José Mourinho vai continuar ao comando do clube na temporada de 2026/27.
Em resposta a pergunta do "El Chiringuito", programa de televisão de Espanha, Rui Costa garantiu em espanhol: "Sí, se quedará" à pergunta sobre se Mourinho continuará como treinador na próxima época. A tradução? "Sim, vai ficar".
Benfica e Real Madrid jogam esta terça-feira em Lisboa a 1.ª mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, depois de um encontro na fase de liga que terminou com vitória por 4-2 para as águias.
O atual contrato de Mourinho é até ao final da próxima época, mas inclui uma opção em que o contrato pode ser rescindido por qualquer das partes no final desta época, 10 dias após o final da temporada desportiva.