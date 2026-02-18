Ouvir
Benfica-Real Madrid

Alegado racismo. APCVD instaura processo de contraordenação

18 fev, 2026 - 15:44 • Inês Braga Sampaio

Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto abre processo ao incidente entre Vinícius e Prestianni, no Benfica-Real Madrid, da Liga dos Campeões, "na sequência de notícias difundidas nos órgãos de comunicação social".

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) informa, esta quarta-feira, que instaurou um processo de contraordenação, "com vista ao apuramento dos factos" relativos ao caso de alegado racismo no Benfica-Real Madrid, da Liga dos Campeões.

Em comunicado, a APCVD revela que deliberou a instauração do processo "na sequência de notícias difundidas nos órgãos de comunicação social" relativas a um alegado insulto do jogador do Benfica Gianluca Prestianni ao atleta do Real Madrid Vinícius Júnior. O argentino teria chamado "mono", a palavra espanhol para "macaco", ao brasileiro.

A denúncia foi feita, em campo, por Vinícius, que se queixou ao árbitro do alegado insulto de Prestianni. François Letexier interrompeu de imediato o encontro, que ficou parado durante cerca de oito minutos.

O episódio, que também já está a ser investigado pela UEFA, ocorreu na derrota do Benfica, por 1-0, na primeira mão do play-off da Champions. O segundo jogo está marcado para 25 de fevereiro, em Madrid.

