Alegado racismo. "Quem fica mal é o árbitro, acionou protocolo sem ter a certeza"

Para Lúcio Correia, professor universitário de Direito do Desporto, o caso de alegado racismo contra Vinícius Júnior, no Benfica 0-1 Real Madrid, suscita muitas dúvidas e o árbitro devia ter sido mais cauteloso.

Por volta do minuto 52, na Luz, o brasileiro do Real Madrid queixou-se ao árbitro, o francês François Letexier, de que o argentino do Benfica lhe tinha chamado "mono", a palavra espanhola para "macaco".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Em declarações à Renascença, Correia afirma que "quem fica mal é o próprio árbitro" cuja decisão de ativar o protocolo antirracismo e interromper o jogo da Champions devia ter sido mais ponderada.

"Ao acionar um protocolo de com a gravidade daquele comportamento sem se ter exatamente uma certeza do que se verificou, obviamente, o próprio árbitro fica numa posição também complicada”, sustenta.

Agora, para eventuais consequências do caso, "não basta o relatório do árbitro". Terá de ficar devidamente provado que houve insultos racistas em campo.

"Há as imagens e tudo isto decorre na sequência do golo do Real Madrid, portanto, há seguramente imagens relativamente à abordagem do Prestianni ao Vinícius e vice-versa. Portanto, todos os jogadores que se envolvem depois naquela confusão que foi muito intenso e muito esgotado", explica.

Leque de consequências

Analisado o caso, há dois cenários possíveis.

Um, é provado que houve insulto racista: "Aí, o Benfica fica sujeito a uma sanção que passa pelo menos pela multa. Pode ir até à questão do jogo à porta fechada ou, eventualmente, até outros tipos de sanções, que pode ir até à exclusão das próprias competições europeias."

A alternativa é não ficar provado: "E aí, não ficando provado, eu penso que quem fica mal é o próprio árbitro."

O Real Madrid venceu, por 1-0, na visita ao Benfica, esta terça-feira, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. Aos 52 minutos, Vinícius, que marcou o golo, queixou-se ao árbitro de que Prestianni lhe chamara "macaco" e o jogo esteve parado por cerca de dez minutos.