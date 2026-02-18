Ouvir
Benfica-Real Madrid

Benfica "acredita plenamente" em Prestianni e "lamenta campanha de difamação"

18 fev, 2026 - 12:52 • Inês Braga Sampaio

Clube encara "com total espírito de colaboração, transparência, abertura e sentido de esclarecimento" investigação aberta pela UEFA ao caso de alegado racismo no jogo com o Real Madrid.

O Benfica volta a colocar-se do lado de Gianluca Prestianni, acusado de racismo por Vinícius Júnior, do Real Madrid, embora garanta "total espírito de colaboração" com a investigação aberta pela UEFA ao caso.

Em comunicado no site oficial, o Benfica afirma encarar "com total espírito de colaboração, transparência, abertura e sentido de esclarecimento" as diligências anunciadas esta quarta-feira pela UEFA, contudo, defende Prestianni, que declarou a sua inocência.

"O Benfica (...) apoia e acredita plenamente na versão apresentada pelo jogador Gianluca Prestianni, cuja conduta ao serviço do clube sempre foi pautada pelo respeito pelos adversários, pelas instituições e pelos princípios que definem a identidade benfiquista. O clube lamenta a campanha de difamação de que o jogador tem sido vítima", lê-se.

Apesar da repetida defesa a Prestianni, o Benfica "reafirma, de forma clara e inequívoca, o seu compromisso histórico e intransigente com a defesa dos valores da igualdade, do respeito e da inclusão". E escuda-se na figura de Eusébio, símbolo maior" do que diz serem os "valores matriciais" da fundação do Benfica e da "identidade benfiquista".

Esta é a terceira vez que o Benfica manifesta apoio ao jogador argentino. Primeiro, foi com um post em que escreveu "juntos, ao teu lado". Depois, com um vídeo, que disse demonstrar que, "dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram".

