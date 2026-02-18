Benfica corta relações com CMTV após acusação de agressão e ameaças

O Benfica cortou relações instituições com a CMTV e o grupo Medialivre, após acusações de agressão e ameaças por parte do assessor de imprensa da equipa principal masculina a um jornalista do canal de televisão.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que suspendeu, com efeitos imediatos, as relações institucionais com o Grupo Medialivre, proprietário da CMTV e do jornal 'Correio da Manhã', na sequência da divulgação de informações falsas por aqueles órgãos de comunicação social. É totalmente falso, sublinha-se, que algum elemento do Sport Lisboa e Benfica tenha agredido ou ameaçado algum jornalista", lê-se em comunicado, em reação a imagens exibidas pela CMTV, em que se ouve Gonçalo Guimarães a dizer que bateria no jornalista Gustavo Lourenço "as vezes que forem necessárias", no início de um treino dos encarnados.

A CMTV comunicou, na terça-feira, que ia apresentar queixa-crime contra o assessor. Neste comunicado, o Benfica enquadra o sucedido numa "legítima preocupação em proteger os jogadores e o staff técnico" de "sucessivas abordagens insistentes do repórter da CMTV".

O Benfica acusa o jornalista em causa de "manifesta falta de respeito pelas regras básicas de convivência institucional entre clubes e órgãos de comunicação social, mesmo quando em espaços públicos".

"Tais imputações são, por isso, inteiramente destituídas de fundamento e atentatórias da honra, do bom-nome e da reputação do Sport Lisboa e Benfica e dos seus profissionais. Em face da gravidade destas falsas acusações, o Sport Lisboa e Benfica vai avançar com uma queixa-crime contra a CMTV e o jornal 'Correio da Manhã', bem como contra o jornalista Gustavo Lourenço", lê-se ainda, no site do Benfica.

O grupo Medialivre é detentor das televisões CMTV e NOW e dos jornais "Correio da Manhã" e "Record", entre outros órgãos de comunicação.

