Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 18 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica corta relações com CMTV após acusação de agressão e ameaças

18 fev, 2026 - 11:54 • Inês Braga Sampaio

CMTV divulgou imagens de suposta ameaça do assessor do Benfica a um jornalista e revelou que apresentaria queixa-crime. Benfica diz que "é totalmente falso" e vai submeter queixa-crime, esta contra o canal, o "Correio da Manhã" e o repórter.

A+ / A-

O Benfica cortou relações instituições com a CMTV e o grupo Medialivre, após acusações de agressão e ameaças por parte do assessor de imprensa da equipa principal masculina a um jornalista do canal de televisão.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que suspendeu, com efeitos imediatos, as relações institucionais com o Grupo Medialivre, proprietário da CMTV e do jornal 'Correio da Manhã', na sequência da divulgação de informações falsas por aqueles órgãos de comunicação social. É totalmente falso, sublinha-se, que algum elemento do Sport Lisboa e Benfica tenha agredido ou ameaçado algum jornalista", lê-se em comunicado, em reação a imagens exibidas pela CMTV, em que se ouve Gonçalo Guimarães a dizer que bateria no jornalista Gustavo Lourenço "as vezes que forem necessárias", no início de um treino dos encarnados.

A CMTV comunicou, na terça-feira, que ia apresentar queixa-crime contra o assessor. Neste comunicado, o Benfica enquadra o sucedido numa "legítima preocupação em proteger os jogadores e o staff técnico" de "sucessivas abordagens insistentes do repórter da CMTV".

O Benfica acusa o jornalista em causa de "manifesta falta de respeito pelas regras básicas de convivência institucional entre clubes e órgãos de comunicação social, mesmo quando em espaços públicos".

"Tais imputações são, por isso, inteiramente destituídas de fundamento e atentatórias da honra, do bom-nome e da reputação do Sport Lisboa e Benfica e dos seus profissionais. Em face da gravidade destas falsas acusações, o Sport Lisboa e Benfica vai avançar com uma queixa-crime contra a CMTV e o jornal 'Correio da Manhã', bem como contra o jornalista Gustavo Lourenço", lê-se ainda, no site do Benfica.

O grupo Medialivre é detentor das televisões CMTV e NOW e dos jornais "Correio da Manhã" e "Record", entre outros órgãos de comunicação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 18 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)