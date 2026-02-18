Ouvir
Benfica-Real Madrid

"Juntos, ao teu lado". Benfica apoia Prestianni contra acusação de racismo

18 fev, 2026 - 09:28 • Inês Braga Sampaio

Clube posiciona-se perante o caso de alegado racismo contra Vinícius Júnior. Alega também, com vídeo, que os jogadores do Real Madrid não poderiam ter ouvido o suposto insulto.

O Benfica manifesta, esta quarta-feira, apoio a Gianluca Prestianni, acusado de ter dirigido um insulto racista a Vinícius Júnior, na receção ao Real Madrid, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões.

"Juntos, ao teu lado", escreve o clube português, nas redes sociais, em que partilha a defesa do jogador argentino.

Já no Twitter, o Benfica publicou um vídeo gravado desde a linha lateral, do momento em que o episódio ocorreu, com a legenda: "Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram."

Numa publicação nas suas "stories" do Instagram, Prestianni garantiu que "em nenhum momento" dirigiu insultos racistas a Vinícius.

"Lamentavelmente, [Vinícius] interpretou mal o que acredita ter ouvido. Jamais fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid", sublinhou o avançado do Benfica.

A partida entre Benfica e Real Madrid, no Estádio da Luz, da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, esteve interrompida por mais de oito minutos, depois de Vinícius se ter queixado ao árbitro de que Prestianni lhe chamara "mono", a palavra espanhol para "macaco".

[Notícia atualizada às 11h49 do dia 18 de fevereiro de 2026, com o segundo post do Benfica sobre o assunto, este com vídeo]

