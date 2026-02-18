Prestianni: "Em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vinícius"

Gianluca Prestianni defende-se das acusações de racismo por parte de Vinícius Júnior e do Real Madrid. O jogador do Benfica garante que não chamou "mono" ao avançado brasileiro, no encontro de terça-feira.

A partida entre Benfica e Real Madrid, no Estádio da Luz, da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, esteve interrompida por mais de oito minutos, depois de Vinícius se ter queixado ao árbitro de que Prestianni lhe chamara "mono", a palavra espanhola para "macaco".

Em publicação nas "stories" do Instagram, Prestianni refuta a acusação: "Em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vinícius Júnior, que, lamentavelmente, interpretou mal o que acredita ter ouvido."

"Jamais fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid", acrescenta o jogador argentino.

Também nas "stories" do Instagram, horas mais cedo, Vinícius afirmou, sem referir o nome de Prestianni, que "racistas são covardes, precisam de tapar a boca para demonstrar como são fracos". Ainda na zona mista do Estádio da Luz, Kylian Mbappé disse ter ouvido o insulto racista cinco vezes e que o argentino "não merece jogar mais a Champions".