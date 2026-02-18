UEFA abre investigação a alegado insulto racista de Prestianni a Vinícius

18 fev, 2026 - 12:40 • Inês Braga Sampaio
A UEFA anuncia, esta quarta-feira, que abriu investigação ao alegado insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinícius Júnior, no Benfica 0-1 Real Madrid, da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões.
Em nota no portal de disciplina, o organismo informa que "foi destacado um inspetor de Ética e Disciplina da UEFA, para investigar alegações de comportamento discriminatório" no jogo de terça-feira, na Luz.
"Mais informação sobre o tema será disponibilizada a seu tempo", lê-se.
O Benfica-Real Madrid foi interrompido por cerca de oito minutos, depois de Vinícius ter denunciado junto do árbitro, François Letexier, que Prestianni lhe teria chamado "mono", a palavra espanhola para "macaco".