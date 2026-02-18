Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 18 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica-Real Madrid

UEFA analisa relatórios sobre alegado insulto racista de Prestianni a Vinícius

18 fev, 2026 - 10:39 • Inês Braga Sampaio

Organismo que rege futebol europeu vinca que, quando há uma denúncia, é aberto um processo disciplinar. Brasileiro queixa-se de que argentino lhe chamou "macaco" no Benfica-Real Madrid.

A+ / A-

A UEFA está a analisar os relatórios de jogo do Benfica-Real Madrid, da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, em que Vinícius Júnior se queixou de ter sido alvo de insulto racista de Gianlucca Prestianni.

Em comunicado enviado à televisão britânica Sky Sports, o organismo que rege o futebol europeu salienta que os relatórios oficiais dos jogos disputados na terça-feira "estão neste momento a ser analisados".

"Quando existem denúncias, são abertos processos e, se levarem à imposição de sanções disciplinares, serão anunciadas no website da Disciplina da UEFA", pode ler-se na resposta da UEFA, que diz "não ter mais informações a fornecer ou qualquer outro comentário a fazer".

A partida entre Benfica e Real Madrid, na Luz, esteve interrompida por cerca de oito minutos, depois de Vinícius se ter queixado ao árbitro de que Prestianni lhe chamara "mono", palavra espanhola para "macaco".

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 18 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)