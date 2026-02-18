UEFA analisa relatórios sobre alegado insulto racista de Prestianni a Vinícius

A UEFA está a analisar os relatórios de jogo do Benfica-Real Madrid, da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, em que Vinícius Júnior se queixou de ter sido alvo de insulto racista de Gianlucca Prestianni.

Em comunicado enviado à televisão britânica Sky Sports, o organismo que rege o futebol europeu salienta que os relatórios oficiais dos jogos disputados na terça-feira "estão neste momento a ser analisados".

"Quando existem denúncias, são abertos processos e, se levarem à imposição de sanções disciplinares, serão anunciadas no website da Disciplina da UEFA", pode ler-se na resposta da UEFA, que diz "não ter mais informações a fornecer ou qualquer outro comentário a fazer".

A partida entre Benfica e Real Madrid, na Luz, esteve interrompida por cerca de oito minutos, depois de Vinícius se ter queixado ao árbitro de que Prestianni lhe chamara "mono", palavra espanhola para "macaco".