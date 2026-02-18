Ouvir
Racismo de Prestianni?

Vini Jr “devia preocupar-se mais em jogar e mostrar a beleza do seu futebol”

18 fev, 2026 - 18:15 • Rui Viegas

Gilmar Popoca lançou o jogador e sugere-lhe que não seja “bandeira” da luta contra o racismo porque isso – diz – está a prejudicar o seu jogo.

A+ / A-

O treinador que lançou Vinícius no Brasil diz que o avançado do Real Madrid deveria preocupar-se mais em jogar futebol em vez de dar tanta importância à questão do racismo.

Numa opinião contra a corrente dominante das últimas horas, Gilmar Popoca - que treinou Vini Jr. nas camadas jovens do Flamengo antes deste chegar à equipa principal do Mengão – fala a Bola Branca sobre o incidente desta terça-feira na Luz.

“O racismo existe em todo o lugar, do branco para o preto, do preto para o branco. Acho que ele deveria dar menos importância para isso, são provocações que tem de levar, faz parte da vida”, disse.

Gilmar Popoca não compreende o porquê de o compatriota querer assumir esta luta anti-racista. O Vini “não deveria estar à frente disto e levantar bandeira. Devia preocupar-se mais em jogar e mostrar a beleza do seu futebol”.

Chegados aqui, o antigo treinador de Vinícius encontra uma relação causa-efeito nos episódios que envolvem o atacante, que desta forma só está a prejudicar a sua imagem, inclusive em palcos como o da Luz.

Vinícius “foi até à torcida e provocou. Se é provocado tem resposta, é natural. Deveria ter mais calma e tranquilidade, mas começa a passar o ar de muita provocação”, acrescenta Popoca.

De recordar que o Benfica – Real Madrid esteve interrompido durante cerca de 10 minutos devido a alegados insultos racistas de Prestianni contra Vinícius Júnior.

A UEFA já abriu um inquérito ao caso e vai ouvir os protagonistas.

