Vinícius vs. Prestianni. Outros casos mediáticos de acusações de racismo no futebol

No mesmo mês, também em Inglaterra, mais um caso: John Terry contra Anton Ferdinand . Terry foi absolvido, mas perdeu a braçadeira de capitão da seleção Inglesa.

Os insultos foram comprovados: o uruguaio foi condenado pela Federação Inglesa a um castigo de oito jogos.

O primeiro grande caso mediático surgiu em outubro de 2011. Num Liverpool-Manchester United, Patrice Evra acusou Luis Suárez de o ter insultado de forma racista.

O alegado insulto racista de Prestianni contra Vinícius Júnior , no Benfica-Real Madrid de terça-feira, não é caso único na história recente da alta roda do futebol mundial. Alguns acabaram com castigos pesados para os jogadores acusados.

Foi destacado um inspetor de Ética e Disciplina da(...)

Mais à frente, em 2020, Moukhtar Diakaby, do Valência, parou o jogo contra o Cadiz. Acusou o adversário Juan Cala de insultos racistas. O espanhol foi investigado e absolvido por falta de provas.

Em Itália, o mesmo aconteceu a Francesco Acerbi, central do Inter de Milão. Em 2024, foi inocentado por falta de provas, por alegados insultos racistas contra Juan Jesus, da Roma.

O último caso foi em fevereiro de 2025. O ex-Vizela Osmajic foi acusado de insultos racistas por Hannibal Mejbr, num Preston - Burnley.

O avançado foi suspenso pela Federação Inglesa por nove jogos.

Vinícius Júnior também esteve envolvido noutra situação a 21 de maio de 2023, num jogo entre Valência e Real Madrid, durante o qual o jogador foi insultado por adeptos do clube rival, levando a que o encontro fosse interrompido. Três apoiantes do Valência foram condenados a oito meses de prisão, numa pena acrescida de dois anos de proibição de entrada em estádios de futebol, por insultos racistas.