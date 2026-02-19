Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica-Real Madrid

Benfica quer castigo para Valverde

19 fev, 2026 - 18:51

A segunda mão da eliminatória da Champions está marcada para a próxima quarta-feira.

A+ / A-

O Benfica enviou uma participação à UEFA por alegada conduta violenta de Federico Valverde na sequência de um lance com Samuel Dahl na partida contra o Real Madrid na terça-feira.

A informação está a ser avançada por vários media em Portugal.

De recordar que médio uruguaio parece dar um soco no lateral-esquerdo sueco ao minuto 82 do encontro da Luz.

Os encarnados consideram que ficou um cartão vermelho por mostrar, por agressão, nesse lance.

Dentro das quatro linhas, o Real Madrid venceu, por 1-0, com golo de Vinícius, na primeira mão do playoff da Champions.

A segunda mão está marcada para a próxima quarta-feira em Madrid.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)