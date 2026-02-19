Benfica quer castigo para Valverde

O Benfica enviou uma participação à UEFA por alegada conduta violenta de Federico Valverde na sequência de um lance com Samuel Dahl na partida contra o Real Madrid na terça-feira.

A informação está a ser avançada por vários media em Portugal.

De recordar que médio uruguaio parece dar um soco no lateral-esquerdo sueco ao minuto 82 do encontro da Luz.

Os encarnados consideram que ficou um cartão vermelho por mostrar, por agressão, nesse lance.

Dentro das quatro linhas, o Real Madrid venceu, por 1-0, com golo de Vinícius, na primeira mão do playoff da Champions.

A segunda mão está marcada para a próxima quarta-feira em Madrid.