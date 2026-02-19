Martim Mayer: “O presidente do Benfica não é substituível por um comunicado”

A atualidade desportiva está dominada pelos incidentes ocorridos no último jogo entre Benfica e Real Madrid, a contar para o play-off de acesso aos oitavos de final da Champions League.

Em causa, está um alegado insulto racista de Gianluca Prestianni dirigido a Vinícius Jr. Os encarnados pronunciaram-se sobre o tema em comunicado oficial, dizendo que apoiam e acreditam “plenamente na versão apresentada” pelo seu jogador, lamentando “a campanha de difamação de que o jogador tem sido vítima”. A UEFA já está a investigar o caso.

Em declarações a Bola Branca, Martim Mayer entende que “o comunicado é bem feito”, mas “falta-lhe humanidade”. “Trata-se de um tema de relações humanas e de sensibilidade. O presidente do Benfica não é substituível por um comunicado, há questões que têm de ser ditas pelo ele a viva voz junto dos meios de comunicação social”.

O empresário português considera que o prestígio e dignidade histórica do clube não fica afetada e que a reação nas redes sociais se perde na “espuma do tempo”, no entanto, “é preciso consistência e uma linha clara de que o Benfica defende com unhas e dentes o combate ao racismo. É necessário estruturar a comunicação nas próximas semanas para mitigar qualquer risco que belisque a sua enorme credibilidade”.

Não esconde que apoia “integralmente” Prestianni e que, para o jogo em Madrid, não se devem “sentir limitações face ao que aconteceu”. “Não faria mal nenhum que pudesse até emitir uma curta declaração em conferência de imprensa para desmistificar a questão do racismo. Quem não deve, não teme. Ele está seguro do que fez e tenho a certeza absoluta de que é tudo menos racista”, acrescenta.

Sobre as declarações de José Mourinho, acredita que a atitude do treinador tem de ser enquadrada no “no calor do momento”. Apesar de tudo, concorda que “soube acalmar as hostes e pôr os pontos nos i’s”, revendo-se na sua posição. “Foi uma postura de líder, madura e que procurou o consenso. Representou muitíssimo bem o Benfica e dou-lhe os parabéns por isso”.

A Renascença contactou ainda João Noronha Lopes e João Diogo Manteigas, mas não quiseram prestar declarações.