"Tolerância zero" e investigação que não "diabolize a vítima", exige o sindicato dos jogadores no caso Prestianni

O presidente do Sindicato dos Jogadores defendeu esta quinta-feira "tolerância zero" perante os alegados insultos racistas no jogo entre Benfica e Real Madrid, da Liga dos Campeões de futebol, pedindo uma investigação célere que não "diabolize a vítima". Em declarações à agência Lusa, Joaquim Evangelista reagiu ao incidente que envolveu os jogadores Vinicius Júnior e Prestianni, sublinhando que o futebol deve ser implacável no combate a estes fenómenos. "A posição do sindicato é muito clara: tolerância zero ao racismo, doa a quem doer, sejam jogadores, treinadores, árbitros ou dirigentes", afirmou o dirigente, destacando que o desporto não pode ser um "escape" para extremismos políticos e sociais. Na terça-feira, em partida da primeira mão do 'play-off' de acesso aos oitavos de final da 'Champions', que o Real Madrid venceu por 1-0, o avançado brasileiro Vinicius Júnior, após ter marcado o único golo do jogo, terá sido alegadamente vítima de um insulto racista por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica. O árbitro francês François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, retomando a ação quase 10 minutos depois. Após o encontro, Prestianni negou qualquer insulto racista a Vinicius Júnior, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores do Real confirmaram a ofensa por parte do argentino.

Para Evangelista, sem outros meios de prova, estamos perante “uma afirmação contra a outra”, defendendo o direito de um jogador relatar o que sentiu e o direito do outro à presunção de inocência. “O que podemos exigir é uma investigação célere, responsável e justa, que apure o que se passou”, frisou, recusando narrativas que tentem desvalorizar o acontecimento com base na forma como a vítima se comporta em campo. Questionado sobre a eficácia das medidas disciplinares, o dirigente considera que estas são eficazes e têm um efeito dissuasor, elogiando a rapidez da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) na abertura do inquérito. No entanto, ressalva, as sanções devem ser acompanhadas por um trabalho paralelo de educação e cidadania, admitindo que o fenómeno é mais expressivo nos escalões de formação e que o trabalho feito pelas instituições, embora tenha dado "passos gigantes", ainda não é suficiente. Sobre a possibilidade de proibir os jogadores de taparem a boca com a mão ou a camisola para evitar a leitura labial, Evangelista mostrou-se disponível para a discussão, mas reconheceu a dificuldade de legislar sobre "reflexos naturais" e automatismos dos atletas durante a competição.