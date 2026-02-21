Ouvir
  • 20 fev, 2026
Benfica despacha AVS na primeira parte

21 fev, 2026 - 22:12 • Carlos Calaveiras

Segundo tempo de controlo a pensar no Real Madrid.

O Benfica derrotou o AVS, por 3-0, em partida da jornada 23 da I Liga, com todos os golos a surgirem na primeira parte.

Os encarnados estavam com pressa de resolver a partida – a pensar na segunda mão contra o Real Madrid, para a Champions – e conseguiu esse intento.

Para a equipa da Luz marcaram Bah – que regressou este sábado mais de um ano depois de lesão -, Barrenechea e Rafa – que regressou aos golos na Luz.

No segundo tempo o ritmo baixou, os comandados de José Mourinho tentaram controlar as operações sem canseiras e o AVS não conseguiu criar perigo.

Nota ainda para a primeira titularidade de José Neto, lateral esquerdo de 17 anos, muito elogiado por José Mourinho no final da partida.

Com esta vitória, o Benfica sobe aos 55 pontos, a três do Sporting e a quatro do FC Porto – que ainda não entrou em campo na jornada 23.

O próximo jogo das águias – que este sábado jogaram de preto em homenagem ao futebol de rua – vai ser contra o Real Madrid para a Liga dos Campeões.

