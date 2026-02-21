Mourinho. “Vitória peca por escassa”

O treinador do Benfica, José Mourinho, em declarações à BTV, considera “merecida” a vitória sobre o AVS e deixa grandes elogios ao “menino” José Neto.

A partida

"Uma vitória merecida, contra uma equipa que vive um momento difícil, mas dentro do momento difícil vive o seu melhor momento, com melhores resultados. Uma equipa séria, que a perder por 3-0 ao intervalo, na segunda parte continua a fazer o seu jogo. É uma vitória que peca por escassa e peca por não termos metido mais intensidade na segunda parte, mas é normal pelo jogo que está a chegar. Depois, um jogo extraordinário de um miúdo de 17 anos. Somos o único clube no Mundo que coloca esta geração de campeões do Mundo a jogar. Quem viu o jogo ninguém acredita que o José Neto tem 17 anos, fez um jogo tranquilo, com confiança, contra o jogador mais rápido do AVS. Eu sei que é difícil as pessoas elogiarem o Benfica, mas elogio eu. Acho que é fantástico ter o José 90 minutos, depois o Anísio, depois o Prioste, mas o Prioste está noutro patamar. Estou muito muito contente com a confiança que lhe dei."

Várias mudanças no onze

"Quisemos ferir mas quisemos dar segurança ao nosso jogo, quisemos que o José [Neto] começasse a projetar-se e ele começou a fazê-lo mais cedo do que eu tinha pedido. O AVS compacta-se muito bem e com todas as mudanças que fizemos, a resposta da equipa foi boa."

Elogios aos adeptos

"O público é incrível. Lindo, lindo, lindo. Aquele pessoal que começou atrás da baliza... até eu próprio segui o cântico. É uma mensagem bonita para os jogadores. A equipa luta, joga e vai ganhando pontos, nos momentos de dificuldade vai à luta. Como treinador, agradeço muito ao público o carinho que dão aos rapazes."

