Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 23 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Benfica "lamenta" suspensão de Prestianni com "processo ainda em investigação" e anuncia recurso

23 fev, 2026 - 14:35 • Hugo Tavares da Silva

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA decidiu esta segunda-feira suspender preventivamente Gianluca Prestianni, um jogador que nega ter proferido um insulto racista a Vinicius Jr.

A+ / A-

Na sequência da suspensão preventiva de Gianluca Prestianni por parte da UEFA, na sequência do caso do alegado insulto racista a Vinicius Jr. na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, o Benfica lamentou a decisão e anunciou um recurso.

"O clube lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões", pode ler-se no comunicado do clube presidido por Rui Costa.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA decidiu esta segunda-feira suspender preventivamente Gianluca Prestianni, um jogador que nega ter proferido um insulto racista a Vinicius Jr.

O comunicado do SL Benfica na integra:

O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação quotidiana, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do Clube, como Eusébio.

O Sport Lisboa e Benfica tomou conhecimento da decisão da UEFA de aplicar uma suspensão provisória de um jogo ao seu jogador Gianluca Prestianni, no âmbito da averiguação em curso relativamente ao incidente ocorrido no jogo frente ao Real Madrid.

O Clube lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação quotidiana, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do Clube, como Eusébio.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 23 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?