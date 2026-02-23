Benfica "lamenta" suspensão de Prestianni com "processo ainda em investigação" e anuncia recurso

Na sequência da suspensão preventiva de Gianluca Prestianni por parte da UEFA, na sequência do caso do alegado insulto racista a Vinicius Jr. na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, o Benfica lamentou a decisão e anunciou um recurso.

"O clube lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões", pode ler-se no comunicado do clube presidido por Rui Costa.

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA decidiu esta segunda-feira suspender preventivamente Gianluca Prestianni, um jogador que nega ter proferido um insulto racista a Vinicius Jr.

O comunicado do SL Benfica na integra:

O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação quotidiana, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do Clube, como Eusébio.

O Sport Lisboa e Benfica tomou conhecimento da decisão da UEFA de aplicar uma suspensão provisória de um jogo ao seu jogador Gianluca Prestianni, no âmbito da averiguação em curso relativamente ao incidente ocorrido no jogo frente ao Real Madrid.

