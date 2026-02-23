Mourinho falha conferência de imprensa do Real-Benfica. Regras da UEFA permitem

José Mourinho não vai fazer a antevisão da visita ao Real Madrid, a conter para o play-off da Liga dos Campeões. O treinador do Benfica, castigado por esse jogo, vai ser substituído pelo adjunto João Tralhão.

Mourinho viu cartão vermelho durante o encontro da primeira mão. Os regulamentos da UEFA para a competição não o impedem de participar na conferência pré-jogo, no entanto, a alínea 04 do Artigo 79 contempla que, "se o treinador principal estiver suspenso para a partida, os clubes têm a opção de disponibilizar, em vez dele, o treinador adjunto".

A troca de Mourinho por Tralhão está documentada no site do Benfica.

Ao que Bola Branca apurou, junto de fonte do Benfica, o facto de Gianluca Prestianni não poder ir a jogo em Madrid não altera os planos do clube. O jogador argentino foi suspenso preventivamente, enquanto decorre a investigação a um alegado insulto racista a Vinícius Júnior.

É a décima vez esta época que Mourinho falha a uma conferência de imprensa de antevisão de um jogo. Para os jogos com Moreirense, Casa Pia, Nacional, Famalicão, Rio Ave, Estrela da Amadora, Santa Clara e, na passada sexta-feira, AVS, o técnico só prestou declarações à BTV.

A Liga Portugal permite que os treinadores não falem em conferência de imprensa no dia anterior aos jogos das suas competições; a UEFA, não. Desta vez, contudo, Mourinho está escudado pelos regulamentos.

O Real Madrid-Benfica está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Santiago Bernabéu. Relato e acompanhamento na Renascença.

[Notícia atualizada às 19h22 do dia 23 de fevereiro de 2026, com informação apurada por Bola Branca]

