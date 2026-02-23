Prestianni no Bernabéu: Otamendi e colegas evitarão em campo as "aproximações adversárias", antecipa psicóloga

A equipa do Benfica em campo, em particular o capitão, pode tentar evitar aproximações dos adversários a Gianluca Prestianni, na partida da segunda mão do play-off da Champions, esta quarta-feira em Madrid.

Esta será uma das "técnicas" para proteger o atacante argentino no relvado, em face da pressão a que este estará sujeito, depois do incidente com Vinícius há uma semana na Luz.

As explicações são dadas em Bola Branca pela psicóloga Ana Bispo Ramíres, que atua no desporto há vários anos, e para quem "esta não será uma intervenção clínica".

"A solução passa necessariamente pelo treinador e por colegas meus que atuem nesta área. Não é uma intervenção clinica. É, sim, criar recursos provisórios para que ele se foque na tarefa e não no ruido em volta dele."

Exemplos? "É dar-lhe tarefas para cumprir em termos comportamentais, como fazer, como atacar...", detalha esta profissional, que reforça que Prestianni "tem de ir preparado", o que até pode ter um efeito positivo de permitir que "o jogador se supere".