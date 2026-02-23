Ouvir
Prestianni no Bernabéu: Otamendi e colegas evitarão em campo as "aproximações adversárias", antecipa psicóloga

23 fev, 2026 - 12:35 • Rui Viegas

Objetivo é proteger o atacante argentino, que estará debaixo dos holofotes no Bernabéu, quarta-feira no reencontro com o Real em Madrid. Bola Branca à conversa com Ana Bispo Ramires, que afasta "uma intervenção clínica".

A+ / A-

A equipa do Benfica em campo, em particular o capitão, pode tentar evitar aproximações dos adversários a Gianluca Prestianni, na partida da segunda mão do play-off da Champions, esta quarta-feira em Madrid.

Esta será uma das "técnicas" para proteger o atacante argentino no relvado, em face da pressão a que este estará sujeito, depois do incidente com Vinícius há uma semana na Luz.

As explicações são dadas em Bola Branca pela psicóloga Ana Bispo Ramíres, que atua no desporto há vários anos, e para quem "esta não será uma intervenção clínica".

"A solução passa necessariamente pelo treinador e por colegas meus que atuem nesta área. Não é uma intervenção clinica. É, sim, criar recursos provisórios para que ele se foque na tarefa e não no ruido em volta dele."

Exemplos? "É dar-lhe tarefas para cumprir em termos comportamentais, como fazer, como atacar...", detalha esta profissional, que reforça que Prestianni "tem de ir preparado", o que até pode ter um efeito positivo de permitir que "o jogador se supere".

Árbitro esloveno vai apitar o Real Madrid-Benfica

Liga dos Campeões

Árbitro esloveno vai apitar o Real Madrid-Benfica

Slavko Vincic será assistido pelos compatriotas To(...)

Chegados aqui, o avançado benfiquista terá igualmente de ser ajudado, bem se entende, pelos colegas em campo. A começar pelo capitão de equipa - e compatriota - Otamendi. Ana Bispo Ramíres justifica como.

"Podem envolver-se outros jogadores, como o capitão, que não permitirá – por exemplo – que haja pressão e aproximação sobre o jogador em causa. Certamente que este é um trabalho que está e vai ser feito pelo Benfica", finaliza.

Ana Bispo Ramíres é psicóloga clínica, especialista em psicologia da performance e formadora e consultora em diversas empresas. Trabalhou com atletas de inúmeras modalidades, sendo de destacar o trabalho que efetuou durante 10 anos na área do futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica, assim como a colaboração com o então selecionador nacional Luiz Felipe Scolari. Fez parte da Direção de Medicina Desportiva do Comité Olímpico de Portugal.

O Benfica joga na segunda-feira na capital espanhola, para tentar (ainda) o acesso aos oitavos de final da Champions League, apesar da desvantagem (0-1) que leva da primeira partida, em Lisboa, na passada terça-feira.

