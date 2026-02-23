Prestianni suspenso preventivamente pela UEFA vai falhar jogo com o Real Madrid

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA decidiu suspender preventivamente Gianluca Prestianni na sequência de uma investigação após o Benfica-Real Madrid, de terça-feira, a contar para a Liga dos Campeões. Vinicius Jr. acusou o argentino de ter proferido um insulto racista.

O sul-americano, que negou a versão do brasileiro, está assim indisponível para a segunda mão do play-off da Champions, agendado para quarta-feira, em Madrid.

"Esta decisão não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da UEFA possam tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em curso e a sua respetiva apresentação aos órgãos disciplinares da UEFA. Mais informações sobre este assunto serão disponibilizadas oportunamente", pode ler-se no site da entidade que rege o futebol europeu.

Gianluca Prestianni foi acusado por Vinicius Jr. de lhe ter chamado "macaco", uma versão suportada pelo companheiro de equipa Kylian Mbappé. O caso aconteceu depois do golo do internacional brasileiro, cuja celebração provocou tensão entre jogadores. Após a denúncia de Vini Jr., o árbitro do jogo ativou o protocolo antirracismo, mas o jogo, que esteve interrompido durante quase 10 minutos, foi retomado, pois as palavras de Prestianni foram ditas quando a boca estava tapada pela camisola.

A UEFA, para justificar a decisão, cita o artigo 14.º do seu Regulamento Disciplinar, relativo a comportamento discriminatório.