UEFA arquiva queixa do Benfica contra Valverde

A UEFA arquivou a queixa que o Benfica apresentou contra Federico Valverde, por um lance do jogador do Real Madrid com Samuel Dahl, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz.

É o próprio Benfica que dá a notícia, em comunicado no seu site oficial.



"O Benfica lamenta que, perante a evidência das imagens que demonstram a agressão ao jogador do Benfica, Samuel Dahl, a UEFA tenha decidido não avançar com qualquer sanção disciplinar", lê-se.

O Benfica considera que as imagens do lance não deixam "margem para dúvidas" de que se trata de uma situação de cartão vermelho.

Em causa está uma situação ao minuto 82 do jogo na Luz, em que o Benfica considera que Valverde terá dado um soco a Dahl.

A segunda mão do play-off da Champions está marcada para quarta-feira, no Santiago Bernabéu. A eliminatória está em 1-0, para o Real Madrid. O encontro terá relato e acompanhamento na Renascença.