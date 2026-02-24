Apesar da suspensão, Prestianni viaja para Madrid com o Benfica

Apesar de ter sido suspenso preventivamente pela UEFA no caso em que está a ser investigado por racismo, o argentino Gianluca Prestianni seguiu com a comitiva do Benfica para Espanha, onde as águias vão defrontar o Real Madrid na segunda mão do "play-off" da Liga dos Campeões.

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA decidiu suspender preventivamente o jogador das águias na sequência da investigação do alegado insulto racista do avançado em direção a Vinícius Jr.

Em resposta, o Benfica anunciou que apresentou um recurso, com pouca esperança que ainda possa utilizar o avançado: "O clube lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões."

Esta terça-feira, à partida para Madrid, o presidente Rui Costa falou pela primeira vez do caso e lamentou a decisão da UEFA, apontando o dedo a Fede Valverde por uma agressão não castigada pela arbitragem.

"Estamos impossibilitados de o usar, pelo menos para já. Colocamos um recurso porque nada está provado, não justifica a sua ausência do jogo. A UEFA deveria ter olhado para um caso totalmente diferente. Não anula a situação Prestianni, mas não podemos esquecer que o Valverde tem uma agressão clara e evidente e devia estar fora do jogo", critica.

Prestianni viajou com a comitiva e foi muito aplaudido pelos adeptos encarnados presentes no Aeroporto Humberto Delgado.

Depois de uma derrota, por 1-0, no Estádio da Luz, o Benfica tenta dar a volta à eliminatória do "play-off" esta quarta-feira, às 20h00, frente ao Real Madrid, um jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.