João Tralhão: "Quem vai dirigir o Benfica é José Mourinho. Eu estou cá para ser uma extensão"

João Tralhão garante que nada vai mudar no Benfica na ausência de José Mourinho, devido a castigo, na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões, com o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na quarta-feira.

"Quem vai dirigir a equipa não é o João Tralhão; é o mister José Mourinho. Eu estou cá para ser uma extensão das ideias do treinador e para ajudar na minha competência", sublinha o adjunto de Mourinho, esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Tralhão também garante que nada muda face à suspensão preventiva de Gianluca Prestianni, que está sob investigação da UEFA por alegado insulto racista a Vinícius Júnior: "Independentemente de quem jogar, queremos manter a nossa identidade e ter domínio no jogo."



O Benfica defronta o Real Madrid na quarta-feira, às 20h00, no Santiago Bernabéu. Jogo com relato e acompanhamento na Renascença.

Antevisão: "É um jogo complexo, mas o foco é exatamente igual ao que tivemos nos últimos jogos. Vai obrigar-nos a estar no limite. É uma final e o foco da equipa é total."

Onde estará José Mourinho, suspenso? "Não sei. Não sei onde ele estará. Preparámos este jogo a antecipar todos os cenários. Obviamente que é um jogo com caráter diferente, do ponto de vista de o nosso líder, o mister João Mourinho, não estar no banco. Ele gostaria de estar, obviamente. Não está por uma situação que vocês conhecem. Preparámos a equipa e todos os cenários para que amanhã estejamos ao nosso nível e façamos o que temos feito. Não sei onde ele estará."

Fredrik Aursnes: "Viemos na máxima força para disputar o jog, que é uma final para nós, e garantimos que todos os jogadores que entrarem em campo vão estar a 100%."

O que muda sem Gianluca Prestianni: "Independentemente do jogador que estiver dentro do campo, temos uma identidade que é uma identidade clara, desde que chegámos. Estamos a desenvolver uma identidade que nos identifica, enquanto equipa, e já provámos ao longo destes jogos, que já são bastantes, que jogue jogador A ou B, mantemos o mesmo perfil. Amanhã, independentemente de quem jogar, queremos manter a nossa identidade. Queremos ser uma equipa que consiga ter domínio no jogo, obviamente dentro de um cenário que não é fácil, porque estamos a jogar contra o Real Madrid no Bernabéu. Mas vamos manter a identidade."

Como prepararam a ausência de Mourinho? "Preparámos como preparamos tudo. Somos um staff, José Mourinho é o nosso líder, temos esse privilégio. Tudo o que fazemos, fazemos em conjunto. A preparação fez-se como fazemos tudo, relativamente à equipa e ao nosso comportamento enquanto staff, e garantimos que amanhã vamos estar preparados."

O que perde, ou não, o Benfica sem Mourinho: "A primeira coisa que perde é o seu líder, que gostava de estar na área técnica e não pode, por uma situação que consideramos que não foi justa. Relativamente ao que não perde, é o que o mister José Mourinho já disse no passado. Obviamente que ele é o nosso líder e a presença do líder faz sempre falta, mas ele já disse no passado relativamente à equipa: quando falta um jogador, apesar do peso do jogador, estará outro e dará o máximo. Apesar de José Mourinho não poder estar na área técnica, ele está connosco, sabemos o que etmos de fazer e todas as diretrizes que ele definir serão garantidas por nós."

Orientar o Benfica num dos maiores palcos do mundo: "Não é uma questão pessoal. Quem vai dirigir a equipa não é o João Tralhão; é o mister José Mourinho. Eu estou cá para ser uma extensão das ideias do treinador e para ajudar na minha competência. É um sentimento igual, porque vou fazer exatamente o mesmo que faço quando estou com ele."

Porquê levar Prestianni para Madrid: "O clube já tomou a sua decisão, a UEFA tem em mãos a decisão. Tomou uma decisão, o clube recorreu e nós, enquanto treinadores, temos de preparar todos os cenários."

Richard Ríos: "É um jogador muito importante para nós, tem uma capacidade defensiva e ofensiva que nos acrescenta enquanto equipa. Não posso dar um trunfo ao treinador do Real Madrid, mas obviamente que, estando connosco, o Richard Ríos poderá ser uma opção, ou de início ou desde o banco, que nos vai acrescentar valor."

O que espera da arbitragem de Slavko Vincic: "O Benfica espera que seja um jogo justo e que respeitem a igualdade de critério, que nós sentimos que na primeira mão foi diferente. É o que esperamos do árbitro. Não estando aqui a dissecar com detalhe o que se passou, acho que foi muito evidente, provavelmente há jogadores que estarão amanhã no campo que não poderiam estar. Mas não é o meu papel dissecar isso. O que esperamos amanhã do árbitro, que é um grande árbitro, é que seja igual a si próprio e que respeite o gigante que é o Real Madrid, mas que respeite também o gigante que é o Benfica, e que haja duas equipas com o mesmo critério na decisão do árbitro."

Antevisão II: "Para o Benfica é uma final, mas para o Real Madrid também. É uma final para os dois. Amanhã, no final do jogo, só uma equipa sairá daqui qualificada. Da mesma forma que nós vamos entrar com a nossa estratégia, o Real Madrid entrará também com uma estratégia, tentando aproveitar o facto de estar a jogar em casa. Estamos preparados para isso. É um jogo complexo, difícil, mas também estamos preparados e antecipámos esse cenário, seja conforme o Real Madrid se apresentar ou conforme o Real Madrid durar durante os 90 minutos mais os descontos que o árbitro der, mais o prolongamento. Estamos preparados para qualquer cenário, mas há uma coisa que nós sabemos: o Real Madrid tem um determinado perfil e não vai conseguir fugir a isso o jogo inteiro. Sabemos o que vale o Real Madrid, é uma grande equipa, uma equipa poderosa, mas tem fragilidades e nós estamos preparados para explorá-las."

Impacto da desvantagem na eliminatória na estratégia para o jogo: "Olhámos para este jogo como se fosse duas metades. Neste momento estamos no intervalo, está 1-0 para o Real Madrid. Temos 90 minutos mais o que vier a seguir para disputar este jogo. O nosso plano de jogo é claro para a nossa equipa e não vamos fugir a ele. Do ponto de vista do plano estratégico, não posso adiantar muito mais, porque estaria a dar trunfos ao treinador do Real Madrid. Esperemos que amanhã ele esteja surpreendido com o nosso plano estratégico, porque é esse o nosso objetivo."