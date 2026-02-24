Rui Costa: "Prestianni não é um jogador racista, caso contrário não representaria o Benfica"

O presidente do Benfica falou aos jornalistas à saída da equipa para Madrid, onde os lisboetas vão jogar com o Real na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões. Gianluca Prestianni, suspenso preventivamente e ainda a ser investigado por um alegado insulto racista, está na comitiva dos encarnados para a capital espanhola. Em baixo, as declarações de Rui Costa, na resposta às perguntas dos jornalistas no aeroporto de Lisboa, sobre caso Prestianni, acusado de ofender Vinicius Jr. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui “Lutámos muito para estar aqui. Vamos jogar este jogo com todas as nossas armas e ambição, esperando que possamos fazer o nosso trabalho. Não foi o que aconteceu na Luz. Temos este caso pelo meio, do caso Prestianni, acabamos por estar impossibilitados de o usar. Metemos um recurso, entendemos que nada está provado, portanto não justifica a ausência do jogador neste jogo. Não estou dentro do campo para saber o que foi dito ou não foi dito, numa situação daquelas muita coisa é dita. O que acreditamos é na palavra do nosso jogador, mais até do que isso, sabemos os jogadores que temos em casa. O Prestianni está a ser crucificado como uma pessoa racista e eu posso garantir que ele é tudo menos racista. É essa a confiança que temos no nosso jogador.

Eu [decidir] falar uma semana depois daquilo que aconteceu é muito fácil de explicar: informámos os nossos adeptos de todos os procedimentos que estávamos a ter perante este caso, defendemos o nosso jogador quando tivemos de o defender. Não justificava que o presidente falasse antes de o processo estar finalizado. Acabou por não sair a sentença real, houve aqui apenas uma suspensão. Não adiantava falar todos os dias sobre um tema que estava num processo, tínhamos de aguardar o desfecho. Fomos informando sempre os nossos adeptos. O Benfica, ao longo da sua história inteira, tem sido um exemplo de inclusão, de não ao racismo, tem na sua bandeira maior um jogador africanos. Quer do ponto de vista desportivo, quer social, o Benfica é um exemplo claríssimo do que é a inclusão. O Benfica não se sente ofendido com as críticas, houve um incidente dentro do campo que está a ser analisado e apurado. Como tal, aguardámos esta semana e colaborámos para que houvesse um desfecho rápido da situação e pudéssemos olhar para o jogo. O Benfica nunca se sentirá beliscado na situação racismo, porque é um exemplo. Esta situação é incómoda para toda a gente, para o clube e o jogador, não se trata de um jogador racista, caso contrário não representaria o Benfica. Foi uma semana complicada para toda a gente. Não desvalorizando uma situação humana, estamos a falar de uma situação de campo, isso não belisca o que é o Benfica enquanto clube inclusivo e clube antirracista. Não permitia ter jogadores racistas dentro do plantel, é um ponto que quero deixar bem claro.