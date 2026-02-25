Ouvir
Benfica goleia AZ e segue na Youth League

25 fev, 2026 - 16:55 • Carlos Calaveiras

Francisco Silva esteve em destaque com “hat-trick”. O próximo adversário é o Inter.

O Benfica goleou o AZ Alkmaar, por 6-2, e está qualificado para os quartos de final da Youth League.

Os encarnados dominaram a partida, no Seixal, e ainda desperdiçaram uma mão cheia de ocasiões.

A equipa da Luz segue em frente na competição jovem da UEFA, que já venceu, por uma vez em 2022.

Os golos das águias foram apontados por Francisco Silva (3), Umeh, Gonçalo Moreira e Miguel Figueiredo.

Já pelos neerlandeses marcou Kovacs, que bisou.

O próximo adversário é o Inter, em Itália, a 17 ou 18 de março. Gonçalo Moreira, melhor marcador da prova, não vai jogar depois de ter visto o terceiro cartão amarelo da prova.

De recordar que o Sporting também se apurou para esta fase da prova depois de derrotar o Eintracht Frankfurt, por 1-0.

