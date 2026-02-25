Benfica goleia AZ e segue na Youth League

O Benfica goleou o AZ Alkmaar, por 6-2, e está qualificado para os quartos de final da Youth League, prova para sub19.

Os encarnados dominaram a partida, no Seixal, e ainda desperdiçaram uma mão cheia de ocasiões.

A equipa da Luz segue em frente na competição jovem da UEFA, que já venceu, por uma vez em 2022.

Os golos das águias foram apontados por Francisco Silva (3), Umeh, Gonçalo Moreira e Miguel Figueiredo.

Já pelos neerlandeses marcou Kovacs, que bisou.

O próximo adversário é o Inter, em Itália, a 17 ou 18 de março. Os italianos eliminaram o Bétis por 5-3. Gonçalo Moreira, melhor marcador da prova, não vai jogar depois de ter visto o terceiro cartão amarelo da prova.



De recordar que o Sporting também se apurou para esta fase da prova depois de derrotar o Eintracht Frankfurt, por 1-0. Os leões vão agora defrontar o Real Madrid.

As duas equipas portuguesas só podem encontrar-se se chegarem à final da prova jovem da UEFA.