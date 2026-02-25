João Tralhão. "No conjunto dos três jogos empatámos 5-5" com o Real Madrid

O treinador adjunto do Benfica, João Tralhão, disse-se “orgulhoso” dos seus jogadores, apesar da derrota em Madrid.

A partida

"Diria mais do que 25 minutos, foi uma grande primeira parte. A espaços na segunda parte também tivemos o domínio. Falei agora com o mister e estamos orgulhosos, ele está orgulhoso do grupo, da nossa prestação contra uma equipa gigante. Estendia um bocadinho mais esses minutos, foram mais do que 25 [de domínio]. Na segunda parte também tivemos ocasiões. Não sentimos que o Real poderia marcar em muitas ocasiões, mas em dois detalhes resolvem o jogo. Saímos frustrados, mas orgulhosos com a equipa"

Benfica assumiu o jogo

"Não foram promessas, tínhamos falado na antevisão que temos uma identidade e não íamos fugir. Sabíamos das fragilidades do Real, bem como das forças. Chegámos aqui, tivemos um plano de jogo que nos permitiu dominar em alguns momentos. Os jogadores foram extraordinários, mereciam muito mais na 1.ª parte. O golo logo a seguir ao golo marcado foi fortuito, apareceu de uma situação que não era esperada. Mas lá está, o Real é uma grande equipa e consegue criar uma oportunidade. A equipa esteve sempre de cabeça levantada, com a baliza do adversário na mente, e infelizmente não conseguimos materializar o que criámos. Ficámos frustrados mais uma vez, mas falei com o mister e estamos completamente orgulhosos".

Plano de jogo

"O plano de jogo saiu [como queríamos]. Personalidade fantástica na 1. parte, a equipa mostrou-se com personalidade. Sabemos que grupo temos e não esperávamos outra coisa. É uma equipa que gosta de competir, escuso de descrever a mentalidade. É só mesmo orgulho. No conjunto dos três jogos contra o Real Madrid neste espaço recente, empatámos 5-5. Não conta nada porque não passámos, mas 5-5 com o Real Madrid em três jogos... Não nos dá nada, mas dá um medidor importante de que estamos num bom caminho e este grupo tem muito para conquistar".

O Benfica perdeu 2-1 no Barnabéu e está fora da Liga dos Campeões.