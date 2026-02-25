Sonho durou dois minutos. Benfica fora da Champions

O Benfica perdeu, fora, por 2-1, diante do Real Madrid e está fora da Liga dos Campeões. A eliminatória já vinha difícil da Luz (derrota 1-0), mas a esperança de algo maior durou dois minutos.

Os encarnados até entraram melhor, marcaram por Rafa, mas a vantagem durou dois minutos. Tchouaméni não foi em sustos e empatou logo a seguir.

A partir daí os merengues cresceram, criaram mais problemas ao Benfica, fizeram um tento anulado por fora de jogo, mas o resultado não se alterou até ao intervalo.

Na segunda parte, a equipa do Barnabeu voltou a entrar melhor, mas o Benfica foi subindo e voltou a assustar, criou oportunidades, mas sem, no entanto, ter tido eficácia.

Já perto do fim, Vinícius aproveitou um contra-ataque para matar o jogo e voltou a festejar junto à bandeira, como tinha feito na Luz. O jogo “terminou” aí, com o Real a baixar o ritmo e a controlar a vantagem, mesmo com buracos na defesa.

Nota ainda para a lesão de Asencio. O defesa espanhol saiu lesionado (e de maca) após um choque violento com o colega de equipa Camavinga.

Rafa e Schjelderup foram os melhores encarnados no Barnabéu. Os dois golos merengues nasceram de dois erros dos defesas encarnados.

Na sexta-feira é dia de sorteio da Champions, a partir das 11h00. O Real Madrid até pode vir a encontrar o Sporting.